Węgry mogą wycofać weto wobec pakietu pomocowego UE dla Ukrainy pod warunkiem, że Bruksela zgodzi się na warunki stawiane przez Budapeszt - podaje "Politico". Viktor Orban domaga się, by finansowanie było poddawane corocznemu przeglądowi. Jeśli dojdzie do porozumienia, Kijów może wkrótce otrzymać pierwszą transzę w wysokości 12,5 mld euro.

Węgry Viktora Orbana są jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który sprzeciwia się wypłacie unijnego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Zgodnie z założeniami planu Kijów miałby w ciągu czterech lat otrzymać łącznie 50 mld euro, po 12,5 mld każdego roku. Pieniądze byłyby wypłacane w formie grantów i pożyczek.

Ukraina wkrótce otrzyma wsparcie z UE? Viktor Orban stawia warunki

Do tej pory, ze względu na weto ze strony Węgier, środki nie zostały wciąż zatwierdzone. "Politico" donosi, że wkrótce może się to zmienić. Portal dotarł do informacji, które wskazują, ze Viktor Orban jest gotowy do ustępstw, choć stawia twarde warunki. Jeśli dojdzie do porozumienia, wypłata funduszy może zostać zatwierdzona podczas szczytu unijnego przewidzianego na pierwszy tydzień lutego.

Według trzech unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiało "Politico", Węgry są gotowe znieść weto pod warunkiem, że wypłata środków będzie poddawana corocznemu przeglądowi. Propozycja Orbana zakłada również, że decyzja o kontynuowaniu wsparcia dla Kijowa będzie musiała zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Europejskiej.

Wsparcie UE dla Ukrainy. Viktor Orban gra na siebie

"Politico" zauważa, że mechanizm proponowany przez Węgry daje temu krajowi możliwość każdorazowego wymuszania na UE ustępstw. Co 12 miesięcy Orban będzie mógł straszyć, że zablokuje ponowną wypłatę funduszy, jeśli nie zostaną spełnione jego warunki.

Część dyplomatów podkreśla, że tego typu rozwiązanie nie jest optymalne. Jak tłumaczą, budżet unijny, z którego wypłacane byłyby pieniądze, powstaje raz na siedem lat i powinien być możliwe jak najrzadziej zmieniany.

To, czy propozycja Orbana zostanie przyjęta może się wyjaśnić już wkrótce. Na środę zaplanowane jest spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE, w którego trakcie dyskutowany będzie m.in. o pakiet pomocowy dla Ukrainy.