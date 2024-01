35-latek z Charkowa próbował przedostać się z Ukrainy do Mołdawii. Zdecydował się na niełatwą przeprawę - założył piankę do pływania i w środku zimy chciał pokonać dystans, płynąc rzeką. Gdy zobaczył łódź ukraińskiej Straży Granicznej, nie próbował uciekać.

Straż graniczna wyciągnęła z lodowatej wody uciekiniera, który próbował przepłynąć rzekę Dniestr, by przedostać się do sąsiedniego państwa, Mołdawii - przekazała Państwowa Straż Graniczna Ukrainy.

Uciekinierem okazał się 35-letni mieszkaniec Charkowa. Miał na sobie piankę do pływania i płetwy. Próbując przepłynąć rzekę, stosował różne rodzaje pływania: krzyżowy, klasyczny i motylkowy.

35-latek łamał prawo. Gdy zobaczył strażników, nie uciekał

Aby zapobiec przestępstwu i wypadkowi strażnicy graniczni podpłynęli do mężczyzny łodzią i wyciągnęli go. Uratowanego natychmiast zabrano na oddział ratunkowy, gdzie został ogrzany i poczęstowany herbatą.

Za próbę nielegalnego przekroczenia granicy 35-latek będzie odpowiadał przed sądem.

W styczniu doszło do podobnej sytuacji - ukraińska straż graniczna uratowała zbiega, który chciał pokonać rzekę Cisę, by dostać się z Ukrainy do Rumunii. 26-letniego mężczyznę z ukraińskiego miasta Sumy odnaleziono na brzegu - był nieprzytomny. Szybka pomoc pozwoliła jednak uratować jego życie.