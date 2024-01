Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że chłód nad Polską znów się odbuduje - przynajmniej na krótki czas. Nie ma mowy o siarczystych mrozach nad zdecydowaną większością kraju, ale miłośnicy zimy nie będą mieć raczej powodów do narzekań. Jaka aura zdominuje kraj we wtorek?

Jaka pogoda we wtorek, 16.01.24 rano?

Będą to ostatnie godziny, kiedy wilgotny front znad Czech i Niemiec będzie realnie kształtował pogodę na zachodzie Polski. Spodziewamy się, że może poprószyć zwłaszcza na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce, ze szczególnym wskazaniem na Beskid Sądecki, Tatry i Pogórze Przedtatrzańskie. Miejscami opad może być znaczący. Warto o tym pamiętać.



W całym kraju liczymy na ujemne wskazania na termometrach. Najmniejszy mróz rozgości się na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie: tam tylko -2 kreski. Najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach - w porywach do -8 stopni Celsjusza.

Fot za: WXCHARTS

IMGW wydało aż cztery ostrzeżenia pogodowe. Ponownie najtrudniejsza sytuacja będzie na Pomorzu, jednak mieszkańcy kilku innych regionów Polski również powinni zachować czujność.

Fot za: IMGW

We wtorek będziemy mierzyć się z:

silnym mrozem,

zawiejami śnieżnymi,

silnym wiatrem,

intensywnymi opadami śniegu.

Zachęcamy, by sprawdzać aktualizacje ostrzeżeń pogodowych na stronach IMGW – zwłaszcza gdy planujemy dalszy wyjazd lub dłuższe wyjście z domu.

Jaka pogoda we wtorek, 16.01.24 popołudniem?

Nie ma mowy o odwilży. Nawet na krańcach zachodnich spodziewamy się ujemnych wskazań na termometrach. Kontrast temperaturowy nad Polską będzie zresztą dość spory: od -1 stopnia Celsjusza do -10 kresek w Tatrach i -7 w okolicach Suwałk musi robić wrażenie.

Fot za: WXCHARTS

Front z zachodu powoli będzie się wypełniał, a nad większością Polski czeka nas piękne, słoneczne popołudnie. Są spore szanse na to, że słońca nie zabraknie nawet na południu, ze szczególnym wskazaniem na Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Górny Śląsk. Możliwe intensywne opady śniegu w Beskidach, ze szczególnym wskazaniem na Mały i Żywiecki! Popada też na Mazurach.

Fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Biomet nad krajem będzie zdecydowanie niekorzystny, a termika odczuwalna nad całą Polską będzie niższa o około 5 stopni od wskazań, jakie będziemy obserwować na termometrach. Warto wziąć to pod uwagę, ubierając się przed wyjściem na dwór. Pamiętajmy też, by odpowiednio chronić zwierzęta, zwłaszcza te rasy psów, które nie są naturalnie predysponowane do takich chłodów.

Jaka pogoda we wtorek, 16.01.24 wieczorem?

Chwyci mróz! Zwłaszcza w dzielnicach wschodnich. Spodziewamy się, że wieczorem słupki rtęci mogą tam spaść nawet do -11 kresek. W centrum wartości zbliżone do -5 stopni, a na Górnym Śląsku i na zachodzie do około dwóch stopni poniżej zera.

Fot za: WXCHARTS

Pod wieczór opady śniegu ustaną, a pozostałości po zachmurzeniu będą ciągnąć się po przekątnej, od Szczecina, przez Poznań, Łódź, aż po Kielce i Rzeszów. Nie będą to jednak masywne obłoki piętra niskiego. W praktyce oznacza to, że nawet w tych regionach kraju są szanse na liczne rozpogodzenia.



Pięknym, rozgwieżdżonym niebem będą cieszyć się mieszkańcy dzielnic znajdujących się na prawym brzegu rzeki Wisły. Wszędzie tam, gdzie będzie zimno, niebo będzie bezchmurne. Czeka nas więc całkiem spokojny wieczór w pogodzie.