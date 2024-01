"To dobra decyzja" - tak ruch prezydenta w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ocenił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślił, że w sprawie polityków "żaden z wyroków nie powinien zapaść". Inaczej decyzję prezydenta widzą politycy rządzącej koalicji. "Andrzej Duda uległ" - napisał poseł Lewicy Tomasz Trela. Michał Szczerba z KO stwierdził, że prezydent "musi zjeść własny język".

Prezydent ogłosił, że wszczyna "postępowanie ułaskawieniowe" wobec zatrzymanych posłów PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Muszę czynić wszystko, aby zapobiec eskalacji zdarzeń, stąd podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. Mam nadzieję, że Prokurator Generalny pochyli się szybko nad moim wnioskiem i podejmie decyzje w interesie Rzeczypospolitej - oświadczył Andrzej Duda.

Jak podkreślił, akt łaski, który wydał wcześniej, jest "skuteczny i wydawany zgodnie z Konstytucją". - W moim przekonaniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są nadal posłami. Każdy dzień w więzieniu zagraża ich zdrowiu - mówił prezydent.

Postępowanie ułaskawieniowe w sprawie Wąsika i Kamińskiego. Kaczyński komentuje

Ruch Andrzeja Dudy wywołał lawinę komentarzy. O opinię został zapytany m.in. Jarosław Kaczyński.

- Jeżeli doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach, to nic nie jest pewne, to dobra decyzja. Żaden z wyroków w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego nie powinien zapaść - powiedział prezes PiS.

Na pytanie, dlaczego prezydent nie podjął takiej decyzji wcześniej Kaczyński odpowiedział: "To jest pytanie do prezydenta, nie do mnie".

Tymczasem w zupełnie innym tonie wypowiadają się politycy rządzącej koalicji.

Tomasz Trela o prezydencie: Miękiszon, i to wielki

Tomasz Trela z Lewicy napisał na portalu X, że "Andrzej Duda uległ". "Kaczyński nakazał, Duda wykonał. Jednak miękiszon, i to wielki" - ocenił polityk.

"Duda musi zjeść własny język. Posypała się kłamliwa narracja" - stwierdził z kolei Michał Szczerba z KO. Parlamentarzysta podkreślił, że "żadnego skutecznego ułaskawienia nie było". "Nie będzie już więcej ułaskawień bez prawomocnych wyroków. Bo było to czyste bezprawie" - napisał Szczerba.

"Prezydencie, wystarczyło ułaskawić tych przestępców od razu po uprawomocnieniu się wyroku i nie robić przestępczej meliny z Pałacu Prezydenckiego" - uznał inny polityk KO Jarosław Wałęsa.

Leszek Miller: Prezydent połknął własny język i potknął się o własne nogi

Decyzję w sprawie Kamińskiego i Wąsika ocenił też Leszek Miller, który napisał, że "Duda nareszcie przyznał, że narzeczeństwu nie można udzielić rozwodu". Według byłego premiera prezydent "przyznał, że akt z 2015 roku ułaskawiający osoby niewinne był nieskuteczny".

"Połknął własny język i potknął się o własne nogi" - stwierdził Miller.

Sławomir Nitras z KO nawiązując do spotkania prezydenta z żonami zatrzymanych polityków PiS, pytał z kolei: "Czy pan prezydent Duda spotka się z żonami i dziećmi niewinnych ludzi skrzywdzonych przez Kamińskiego i Wąsika?". Parlamentarzysta podkreślił, że "lista jest bardzo długa" oraz, że "ich łzy są prawdziwe".

W kolejnym wpisie Nitras zauważył z kolei, że "szykuje nam się najkrótsza głodówka w historii". "Co by powstańcy styczniowi o tym powiedzieli?" - pytał.

