Kiedy wypłata 13 emerytury w 2024 roku?

Świadczenie zostanie wypłacone w kwietniu. To skomplikowany zabieg logistyczny, który rokrocznie pobierają miliony osób w naszym kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował niedawno, że w Polsce mamy ponad 7,8 miliona emerytów i rencistów.

Z tej grupy przytłaczającą większość, bo aż 6 milionów osób, stanowią właśnie emeryci. O wiele mniej osób pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną. Pracownicy ZUS-u muszą przeliczyć wysokość świadczenia, a następnie przekazać odpowiednie kwoty na konta.

Ile wyniesie waloryzacja w 2024 roku?

Początkowo planowano ją na poziomie 12,3%. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że obliczenie tej kwoty to nie „widzimisię” rządu, a skomplikowana praca na danych, gdzie kluczową rolę odgrywa inflacja. A ta w ostatnich miesiącach zaczęła spadać i mimo tego, że wciąż nie mieści się w tzw. celu inflacyjnym, to nie jest już tak wysoka, jak w pierwszej połowie 2023 roku.



Waloryzacja w 2024 roku może wynieść 11,4%. Co to oznacza dla seniorów? Najłatwiej obliczyć to na podstawie kwoty minimalnej emerytury. Obecnie wynosi ona 1445 PLN netto. Po waloryzacji jej wysokość będzie zbliżona do 1600 złotych.



Oznacza to, że „trzynastka” powinna być wypłacona w kwocie zbliżonej do 1350 złotych. Dlaczego trzeba ją obliczać właśnie w ten sposób? Ponieważ to świadczenie zawsze jest wypłacane licząc od najniższej minimalnej emerytury na dany rok z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. PLN.

W praktyce oznacza to, że niewielkie różnice mogą występować, jednak ich wysokość nie powinna przekraczać 200 złotych. Mniej dostaną osoby z wyższym świadczeniem, a nieco więcej ci, których emerytura jest niższa.

Co jeszcze warto wiedzieć o 13 emeryturze na 2024 rok?

Zgodnie z literą prawa, świadczenia nie otrzymają seniorzy, których prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli emeryt spłaca długi, to komornik nie może zająć trzynastej emerytury na poczet zaległych obowiązań.

