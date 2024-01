Czytając lokalne gazety, często można natknąć się tam na informację o tym, że wójt lub prezydent gminy odwiedził pary z długim stażem małżeńskim i wręczył im przygotowane specjalnie dla nich medale czy dyplomy. Sporo wskazuje na to, że już niebawem do takiego okolicznościowego podarku dołączy całkiem spore świadczenie pieniężne.

Sporo wskazuje na to, że czasy, kiedy pary z wieloletnim stażem małżeńskim otrzymywały tylko pamiątkowy medal, powoli dobiegają końca. Jak informuje Interia, obóz rządzący zamierza wprowadzić dodatkowe, okolicznościowe świadczenie pieniężne.

Pary, które pozostają w związku małżeńskim przez 50 lat mogłyby liczyć na 5 tysięcy złotych w formie świadczenia jednorazowego. To jednak nie wszystko! Co pięć lat kwota rosłaby o 500 złotych. W praktyce oznacza to, że seniorzy, które są ze sobą przez 55 lat dostaliby 5500 PLN, a osoby obchodzące diamentowe gody sześć tysięcy zł.

Kiedy nowe świadczenia za wieloletnie małżeństwo wejdą w życie?

Warto odnotować, że pomysł pojawił się na sejmowej wokandzie jeszcze w poprzedniej kadencji, gdy rządziła Zjednoczona Prawica. Nie zdążył jednak zostać poddany pod głosowanie. Wszystkie znaki wskazują na to, że obecnie rządząca koalicja (KO + PL2050 + Lewica) nie zamierza wyrzucać projektu do kosza.

Jest dość prawdopodobne, że zostanie on poddany pod głosowanie już w najbliższych miesiącach, choć obecnie Sejm ma do procedowania wiele innych, równie ważnych ustaw, dzięki którym rząd Donalda Tuska będzie mógł choćby w części wywiązać się ze złożonych obietnic na pierwsze 100 dni od mianowania go na stanowisko premiera.

W tej chwili nie wiadomo, kto poprze dodatkowe świadczenie dla seniorów z długim stażem małżeńskim, jednak Lewica z pewnością będzie tym ugrupowaniem, które nie będzie mu przeciwne.

kjt / polsatnews.pl