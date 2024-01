Wciąż trwa wymiana mas powietrza nad środkową częścią Europy. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że dziś czeka nas krótkotrwałe ocieplenie, jednak już niebawem powrócą ujemne wskazania na termometrach oraz nieco bardziej stabilna, przewidywalna aura. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka nas dość trudna – w ujęciu meteorologicznym – niedziela.

Jaka pogoda w niedzielę, 14.01.24 rano?

Jednym z głównych czynników, który będzie napędzał pogodę nad Polską, będzie porywisty wiatr. Zawdzięczamy go płytkiemu ośrodkowi niżowemu, który znajdzie się nad Litwą i Łotwą, skąd następnie powędruje dalej, na wschód. Z jednej strony ściągnie on do kraju wspomniany już wicher, a z drugiej ocieplenie i opady deszczu oraz śniegu.

Już na początku dzisiejszego newsa meteorologicznego warto zwrócić uwagę na ostrzeżenia, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O tym, że w pogodzie będzie działo się sporo najlepiej świadczy to, że IMGW ostrzega przed:

porywistym wiatrem,

opadami śniegu,

oblodzeniami.

Zachęcamy, by sprawdzać aktualną mapę ostrzeżeń na stronach IMGW – zwłaszcza jeśli w niedzielę planujemy np. dalszy wyjazd.

Wróćmy jednak do pogody, z jaką będziemy musieli mierzyć się w niedzielny poranek. Cieplejsze powietrze z zachodu dosłownie zmiecie chłód znad zdecydowanej większości kraju. Po świcie termometry będą pokazywać około 2-3 stopni powyżej zera.

WXCHARTS Termika rano



Ujemne wartości obronią się tylko w górach (zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach), na krańcach wschodnich oraz na Podkarpaciu, być może także na pograniczu śląsko-małopolskim. Niestety nie ma co liczyć na słoneczny dzień. Wręcz przeciwnie. Aurę zdominują chmury oraz opady – na zachodzie deszczu, w centrum deszczu ze śniegiem, a w górach i na krańcach wschodnich spadnie nieco białego puchu. Miejscami opad może być intensywny, warto mieć to na uwadze na przykład podczas górskich wypraw!

Jaka pogoda w niedzielę, 14.01.24 popołudniem?

Nic nie wskazuje na to, by słupki rtęci miały powędrować o wiele wyżej, niż w godzinach porannych. Wręcz przeciwnie. Wartości dodatnie nadal będą notowane na zachodzie i w centrum, a ujemne wskazania na termometrach obronią się w górach, na wschodzie i na Podkarpaciu.



Najzimniej będzie w:

Tatrach (do -10 stopni),

Beskidzie Żywieckim (ok. -7 kresek w masywie Babiej Góry),

w Bieszczadach (-6°C).

Najcieplejsze regiony Polski w niedzielę, to:

ziemia szczecińska (do +4 stopni),

okolice Kostrzynia nad Odrą (+3°C),

region Aglomeracji Trójmiejskiej (3 kreski na plusie).

Warto zwrócić uwagę na to, jak ładnie zabieli się w Beskidzie Śląskim. W sobotę pokrywa śnieżna wynosiła tam około 15 cm. Jeśli nasze prognozy się sprawdzą, to wczesnym popołudniem w niedzielę liczymy nawet na 23 cm białego puchu. Dla fanów narciarstwa to świetne wieści.

Warto zwrócić też uwagę na to, że termika odczuwalna będzie o wiele niższa od tej, jaką będą wskazywać termometry nad większością kraju. Można przyjąć, że będzie ona niższa o około 4-5 kresek:

Biomet w całej Polsce będzie niekorzystny, a zachodni wiatr będzie się dawał we znaki mieszkańcom niemal całego kraju. Dość spokojnie tylko na Podlasiu oraz w okolicach Bramy Morawskiej na Górnym Śląsku. Najmocniej powieje na Pomorzu Zachodnim, Gdańskim oraz na Lubelszczyźnie.

Jaka pogoda w niedzielę, 14.01.24 wieczorem?

Są spore szanse na to, że temperatury w centrum kraju zbliżą się do okolic zera stopni Celsjusza, być może nieco spadną poniżej tej wartości. Spodziewamy się, że chłód rozgości się na wschód od linii: Opole – Łódź – Bydgoszcz – Gdańsk. Na zachodzie wciąż wartości dodatnie:

Deszcz (na zachodzie) i śnieg (w centrum i na wschodzie) wciąż nie dają nam o sobie zapomnieć. Dokładnie tak, jak przez całą niedzielę, lokalne opady mogą wystąpić praktycznie w całej Polsce. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że na krańcach południowych, ze szczególnym wskazaniem na Opolszczyznę, Kotlinę Kłodzką i Podkarpacie, możliwe lokalne rozpogodzenia. Zalecamy, by zachować ostrożność na szosach – deszcz czy wilgotny śnieg mogą przymarzać, co stwarza ryzyko gołoledzi!



Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że w poniedziałek czeka nas bardzo podobna aura. Z jednym małym wyjątkiem: na południu rozgości się całkiem przyjemna, słoneczna pogoda! O szczegółach opowiemy jednak w jutrzejszym newsie meteo.

