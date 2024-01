12 stycznia nie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - przekazała Straż Graniczna. W ostatnich dniach notowanych było po kilka prób przedostania się nielegalnie do Polski.

W mediach społecznościowych Straż Graniczna poinformowała, że w piątek nie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Jednocześnie podano, że na odcinku ochranianym przez strażników z Dubicz Cerkiewnych, grupy mężczyzn przemieszczały się wzdłuż granicy po stronie białoruskiej, poszukując miejsca, gdzie mogłyby ją nielegalnie przekroczyć.

W ostatnich dniach strażnicy notowali po kilka prób na dobę nielegalnego przedostania się do Polski z terytorium Białorusi. W czwartek było to siedem prób, w środę trzy, a we wtorek 10.

W poniedziałek z kolei Straż Graniczna nie odnotowała żadnej próby nielegalnego przekroczenia granicy. O pierwszej takiej sytuacji od ponad dwóch lat strażnicy informowali pod koniec listopada.

Zapora na polsko-białoruskiej granicy

Na 186 km granicy z Białorusią znajduje się zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną wkraczaniem do Polski. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km granicy.

SG planuje budowę zapory elektronicznej również na rzece Bug, wzdłuż granicy z Białorusią. Inwestycja będzie kosztowała 280 mln zł. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych.

