Niemieckie MSW zdecydowało o przedłużeniu kontroli wprowadzonych na granicach z Polską, Republiką Czeską i Szwajcarią na kolejne trzy miesiące. Niemiecka policja od października aresztowała około 340 przemytników, a liczba nielegalnych wjazdów do kraju spadła o ponad 60 proc. Na tworzące się na przejściach granicznych kolejki skarżą się jednak mieszkańcy przygranicznych miejscowości.

Według pierwszych medialnych doniesień obowiązujące do piątku kontrole graniczne miały zostać przedłużone o dwa miesiące, niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało się utrzymać je co najmniej do 15 marca.

Niemcy przedłużają kontrole graniczne z Polską o trzy miesiące

"Zarządzone w połowie października tymczasowe kontrole na granicach lądowych z Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Szwajcarią będą kontynuowane w celu jeszcze skuteczniejszego zwalczania przemytu migrantów i ograniczenia nielegalnej migracji. Na podstawie art. 25 kodeksu granicznego Schengen tymczasowe kontrole będą kontynuowane do 15 marca 2024 roku" - głosi komunikat opublikowany w piątek popołudniu na stronie niemieckiego resortu.

Niemcy przedłużają również kontrole na granicy z Austrią - potrwają do 11 maja 2024 roku.

- Nasza walka z pozbawionym skrupułów biznesem przemytników ludzi, którzy brutalnie narażają ludzkie życie, jest skuteczna - przekazała w komunikacie minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. - Od połowy października policja federalna aresztowała około 340 przemytników w ramach kontroli na granicach wewnętrznych (...) liczba nieautoryzowanych wjazdów w całym kraju spadła o ponad 60 procent z ponad 20 000 w październiku do około 7300 w listopadzie - dodała minister, dziękując za funkcjonariuszom policji i krajom sąsiednim za ich wysiłki.

Według oświadczenia niemieckiego MSW od czasu wprowadzenia kontroli granicznych 16 października 2023 roku policja federalna wykryła około 14,6 tys. nieuprawnionych wjazdów i przeprowadziła ponad siedem tysięcy interwencji umożliwiających wjazd od strony Polski, Czech, Austrii i Szwajcarii.

Niemieccy policjanci skarżą się na brak infrastruktury granicznej

Przedłużające się tymczasowe kontrole graniczne wzbudzają zniecierpliwienie mieszkańców przygranicznych miejscowości oraz kierowców. Na polsko-niemieckiej granicy tworzą się nawet kilkunastokilometrowe kolejki TIR-ów i busów, które poddawane są dokładnym kontrolom jako pojazdy, w których potencjalnie mogą być przemycani migranci.

Korespondent Polsat News, Tomasz Lejman, zaznacza, że kontrole utrudniają życie również pracownikom transgranicznym oraz Niemcom, którzy do Polski wybierają się na zakupy spożywcze do miast takich jak Kostrzyn, Słubice, Szczecin. Z problemem zmierzą się również Polacy, którzy po świętach będą wracali do Niemiec, kiedy prawdopodobnie na granicy powstaną długie kolejki samochodów osobowych

Związkowcy policji federalnej zwracają uwagę na niedostosowanie przejść granicznych. Po wejściu Polski w strefę Schengen po roku 2008 z granic zniknęła infrastruktura, a policjanci kontrolujący ruch nie mają dostępu m.in. do toalet. Według nich lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie wyrywkowych kontroli po obu stronach granicy w miejsce obowiązujących teraz stacjonarnych.