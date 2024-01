W sobotę 13 stycznia minie pięć lat od tragedii, jaka rozegrała się na oczach setek tysięcy Polaków. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został ciężko raniony nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym.

Piąta rocznica śmierci Pawła Adamowicza

Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie następnego dnia zmarł. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w Bazylice Mariackiej, a urna z jego prochami spoczęła w kaplicy św. Marcina. Adamowicz był prezydentem miasta od 1998 r., a w latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Miał 53 lata.

Z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą, sąd zdecydował na ujawnienie danych i wizerunku przestępcy. Domagał się tego również sam Stefan Wilmont.

Uroczystości w Gdańsku związane z rocznicą śmierci Adamowicza

Z okazji rocznicy w Gdańsku zapanowano wiele uroczystości, przez co mogą występować utrudnienia drogowe. Jak przekazała Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, od godzin porannych w piątek będzie zamknięty wjazd na Targ Węglowy, przez co nie będzie możliwości korzystania z wyznaczonych tam miejsc postojowych. Ma to związek wydarzeniami, które odbędą się w sobotę o godz. 19 przy tablicy znajdującej się między Złotą Bramą a Katownią.

- Do soboty, do godz. 18 wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów technicznych oraz zaopatrzeniowych. Po godz. 18 obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu. Samochody znajdujące się na Targu Węglowym będą miały możliwość wyjechania - poinformowała.

W sobotę od godz. 7 ograniczony zostanie także ruch na ul. Bogusławskiego. - Od ul. Zbytki będzie można dojechać wyłącznie do skrzyżowania z ul. Ogarną. Pozostały odcinek ul. Bogusławskiego, tj. od ul. Ogarnej do skrzyżowania z ul. Okopową będzie całkowicie wyłączony z ruchu - przekazała Formella. Na miejscu mają być obecne służby, które będą m.in. kierować ruchem pieszych.

Premier Tusk i prezydent Gdańska upamiętnią pamięć o Adamowiczu

Miasto Gdańsk zaprasza też na koncert w Bazylice Mariackiej, który będzie poświęcony pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Wystąpią tacy artyści jak: Bovska, Ewelina Flinta i Anna Rusowicz, a podczas wydarzenia odczytywane będą fragmenty przemówień prezydenta Gdańska.

W sobotę będzie również "Światełko dla Pawła Adamowicza". Spotkanie jest planowane na godzinę 19 przy pamiątkowej płycie, która znajduje się w pobliżu Złotej Bramy. Co więcej, podczas tej uroczystości ma być obecny premier Donald Tusk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz rodzina zmarłego.

"Spotykamy się 13 stycznia w Gdańsku, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatryumfowały. Sobota, Targ Węglowy, godz. 19.00" - napisał Donald Tusk w social mediach.