Kim Dzong Un zatrudnił tajemniczą influencerkę, aby promowała na swoim Instagramie północnokoreański ośrodek narciarski. Kobieta została ostro skrytykowana w związku z decyzją o wizycie w totalitarnym państwie. Regularnie pojawia się w mediach społecznościowych, co pozwoliło ustalić, że może być powiązana z ambasadą Rosji w Pjongjangu.

Kim Dzong Un zatrudnił influencerkę, by zachęcić zagranicznych turystów do wizyty w kurorcie narciarskim Masikryong - informuje "The Sun".

Posunięcie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę surowy zakaz korzystania z mediów społecznościowych, który obowiązuje w Korei Północnej. "Dyktator znany jest jednak ze swojej nieobliczalnej natury" - komentuje brytyjski dziennik.

Influencerka spotkała się z falą krytyki od czasu rzekomej przeprowadzki do despotycznego państwa.

23-letnia kobieta regularnie pojawia się w mediach społecznościowych. Niektórzy twierdzą, iż może być powiązana z ambasadą Rosji w Pjongjangu - pisze "The Sun".

W swoich relacjach rzekomo pokazuje kurort Masikryong, który położony jest trzy godziny drogi od stolicy kraju.

- Zameldowanie w hotelu było bardzo wygodne, bardzo podobał mi się pokój, czysty, jasny w stylu domku górskiego i wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu - opowiada w swoich filmach Wiktoria. - I oczywiście piękny widok z okna na stoki narciarskie - dodaje.

Influencerka promuje kurort w Korei Północnej

Kobieta twierdzi, że podczas podróży po raz pierwszy w życiu jeździła na nartach. Nauka odbywała się w języku angielskim, bo - jak mówi influencerka - nie zna koreańskiego.

- Dwa dni spędziłam na spożywaniu naprawdę dobrego jedzenia, piciu kawy, graniu w bilard i jeździe na łyżwach - opowiada Wiktoria.

"The Sun" podaje, że kobietę na kilku platformach obserwuje prawie 80 tys. ludzi. Influencerka twierdzi, że studiowała na Wydziale Reklamy i Public Relations w Moskwie, gdzie spędziła większość swojego życia.

Z relacji 23-latki ma wynikać, iż w Korei Północnej mieszka od listopada.

"Kremlowski projekt"?

Niektórzy z internautów uważają, że kobieta może być żoną rosyjskiego dyplomaty lub innego urzędnika oddelegowanego do Pjongjangu, a jej zadanie to część "kremlowskiego projektu" mającego na celu promocję Korei Północnej.

Niektórzy Rosjanie obawiają się jednak, że owa promocja ma przystosować ich do życia w "prawdziwie totalitarnym państwie", w którym nie są respektowane podstawowe prawa człowieka.

Informacja, że Kim Dzon Un zatrudnił influencerkę pojawia się w momencie, gdy Władimir Putin zachęcał Rosjan do wypoczynku w Korei Północnej. Ma to być forma podziękowania za dostarczenie Moskwie rakiet i pocisków. Z doniesień medialnych wynika bowiem, iż w ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosjanie zaczęli używać w Ukrainie północnokoreańskich rakiet balistycznych.