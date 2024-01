O ograniczaniu dostępu do informacji i kreatywności internautów, która ujawnia się w chwilach, gdy muszą te obostrzenia obchodzić, można by napisać encyklopedię. Gdyby taka publikacja powstała, to informacja o najnowszych działaniach Mety (właściciela Facebooka i Instagrama) powinna mieć jednak wydźwięk pozytywny. Chodzi bowiem o troskę najmłodszych użytkowników platformy.