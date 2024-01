Ogromna zmiana w ekosystemie Bitcoina! USA zezwalają na tworzenie funduszy ETF

Rewolucja w Stanach Zjednoczonych. BTC może być częścią funduszy ETF!

ETF to tak zwane spotowe fundusze inwestycyjne. Jak informuje Interia, szef urzędu regulacyjnego, który wydał tę decyzję, Gary Gensler, zaznaczył, że poluzowanie obostrzeń inwestycyjnych dotyczy tylko tych podmiotów giełdowych, które już teraz mają w swoich portfelach inwestycyjnych Bitcoina.

Jak na tę zmianę zareagował rynek? Optymistycznie! Wartość kryptowaluty skoczyła do ponad 183 tysięcy złotych za jednego BTC. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by rynek największej kryptowaluty miał się załamać, choć możliwe są oczywiście pewne korekty.

Bitcoin w głównym obiegu finansowym - co sądzą eksperci?

Bloomberg Intelligence wyraził zaniepokojenie taką decyzję ETF, wskazując na to, że kryptowaluty należą do aktywów wysokiego ryzyka. Bitcoin w ostatnim czasie znów szybko zyskuje na wartości, więc sceptycy rynku krypto obawiają się tego, że jest to klasyczne pompowanie balonika, który kiedyś może pęknąć – podobnie, jak miało to miejsce w 2021 roku. Wtedy też z rynku mogą wyparować miliardy dolarów.

Z drugiej jednak strony Standard Chartered uważa, że uruchomienie nowych opcji ETF może wręcz stanowić dla tej kryptowaluty "paliwo rakietowe". Analitycy tej firmy twierdzą, że w tym roku cena BTC może przekroczyć 100 tys. USD, a przed 2025 rokiem nawet i 200 tysięcy dolarów.



Gdyby doszło do takiej sytuacji, to korzyści byłyby ogromne – zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i dla firm, które gromadzą cyfrowe środki płatnicze. Warto pamiętać, że kurs BTC wpływa też na wyceny innych dużych projektów, ze szczególnym naciskiem na Ethereum, którego cena również szybko rośnie.

red. / Polsatnews.pl