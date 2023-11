BTC, największa i najbardziej rozpoznawalna kryptowaluta będąca w obiegu, nie miała w ostatnich miesiącach zbyt lekko. Restrykcyjne regulacje, rosnące ceny energii elektrycznej, wojna w Ukrainie czy coraz bardziej rygorystyczne ramy prawne skutecznie wpłynęły na jej wartość.



Wystarczy wspomnieć, że w szczycie popularności, na przełomie października i listopada 2021 roku za 1 BTC płacono nawet 260 tysięcy złotych. To kwota, za którą nawet dziś można by było kupić niewielkie mieszkanie lub całkiem dobry samochód.

Po serii tąpnięć wartość 1 BTC spadła do 70 tysięcy na przełomie 2022 i 2023 roku. Wystarczyło 12-13 miesięcy, by wartość tego cyfrowego środka płatniczego stopniała o 75 punktów bazowych. Po bardzo trudnych dwóch kwartałach kryptowaluta znów zyskuje na wartości. Dziś, 26 listopada, za jednego Bitcoina płaci się nawet 150 tys. zł.

Ile wart jest cały rynek Bitcoina?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć zasady rządzące tym ekosystemem. Zgodnie z zamysłem twórców, można wydobyć (a właściwie "wykopać”) 21 milionów Bitcoinów. Tyle bowiem wynosi cały blockchain. Trudność ich wydobywania, czyli generowania określonej mocy obliczeniowej, rośnie z czasem.



W tej chwili wykopano około 19,5 milionów BTC, a ostatni, 21-milionowy egzemplarz uda się wydobyć najszybciej w 2140 roku. Bitcoinów, w przeciwieństwie do zwykłych pieniędzy nie można dodrukować. Raz zaprogramowany blockchain, czyli łańcuch bloków tej kryptowaluty, jest właściwie niemożliwy do zmiany. To między innymi dlatego ten cyfrowy pieniądz wykazuje tak dużą odporność na inflację.

Przyjmując, że w obiegu jest 19,5 milionów BTC, a uśredniona wartość jednego to 150 tys. zł, łączna wartość całego tego rynku wynosi 2 925 000 000 000 (dwa biliony dziewięćset dwadzieścia pięć miliardów złotych). To gigantyczna kwota, ale czy jest większa niż cały roczny budżet Polski? Przecież mówimy tu o piątej gospodarce Unii Europejskiej.

Co jest więcej warte - Bitcoin czy budżet Polski?

Tak, jest to wartość o wiele większa. Budżet naszego kraju za 2022 rok był zbliżony do 486 miliardów złotych, czyli wynosił zaledwie 16 proc. wartości wirtualnej waluty, jaką jest Bitcoin. Co ciekawe, BTC pozwoliłby też z nawiązką spłacić cały dług publiczny naszego kraju, który wynosi ok. 1,4 biliona złotych.



To jedna z tych sytuacji, kiedy cyfrowy, wirtualny pieniądz, którym nie zapłacimy w sklepie czy w parkomacie, mógłby w zasadzie zresetować zobowiązania naszego kraju i pozwoliłby nam wejść w nowy rok z najwyższymi dochodami w historii.



Czy oznacza to, że opłaca się inwestować w kryptowaluty? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Faktem jest jednak, że słowa o cyfrowym złocie XXI wieku, od których rozpoczęliśmy ten wpis, nie są na wyrost.

