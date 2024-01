Nazwisko Mariusza Kamińskiego usunięto w czwartek z listy aktualnych posłów X kadencji RP. Pojawiło się w zakładce "byli posłowie". W adnotacji do wygaśnięcia mandatu wpisano "utrata prawa wybieralności".



W uzasadnieniu podano, że osoba wybrana do parlamentu RP nie może być skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego. Wskazano tutaj na wyrok sądu wydany 20 grudnia 2023 roku.

Wraz z Mariuszem Kamińskim skazany został Maciej Wąsik, jednak on wciąż widnieje w zakładce aktualnych posłów X kadencji Sejmu.

Chociaż nazwisko Kamińskiego przeniesiono do innej zakładki, prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowego wystąpienia stwierdził, że obydwaj panowie wciąż są posłami.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani. Kamińskiego przeniesiono do rubryki "byłych posłów"

Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skazano na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 roku. We wtorek wieczorem zostali aresztowani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Funkcjonariusze wykonali wówczas sądowy nakaz aresztowania.

Polityków początkowo przewieziono do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. Następnie przetransportowano ich do aresztu śledczego Warszawa-Grochów.



W czwartek poinformowano, że członkowie PiS trafili do dwóch oddzielnych jednostek w okręgu. Jeden z nich trafił do zakładu karnego w Przytułach Starych, niedaleko Ostrołęki. Drugi – Mariusz Kamiński - trafił do aresztu śledczego w Radomiu.