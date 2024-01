Producentów skupionych w obozie Androida możemy podzielić na dwie główne kategorie: tych, którzy robią co w ich mocy, by odchudzić system operacyjny i jak najbardziej upodobnić go do czystego oprogramowania od Google. Ci drudzy podążają w zupełnie innym kierunku: wprowadzają ogromne zmiany, którymi starają się przyciągnąć użytkowników. Honor zdecydowanie wpisuje się właśnie w ten drugi trend.