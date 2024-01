Netflix to dla wielu osób wręcz synonim usług VOD. Każdego dnia korzystają z niego setki tysięcy naszych rodaków, a liczba zarejestrowanych nad Wisłą kont zbliża się do siedmiu milionów. Niestety, ale już wkrótce filmami i serialami z tej platformy nie będą mogli cieszyć się posiadacze wybranych urządzeń od Sony.

Dlaczego Sony kończy ze wsparciem Netflixa na wybranych urządzeniach?

Z czysto praktycznego punktu widzenia, decyzję o wycofaniu wsparcia podjął Netflix i dotyczy ona urządzeń powstałych między 2011 a 2013 rokiem. Są to więc produkty dość wiekowe, które w wielu polskich domach z pewnością zostały już wymienione na smartTV nowszej generacji.

ZOBACZ: Prime Video jak Netflix i Disney+. Amazon wprowadzi do usługi reklamy



Warto odnotować też, że na liście znalazło się nawet kilka odtwarzaczy Blu-ray, czyli technologii, którą w dużej mierze wyparł streaming online, choć wciąż ma też ona szereg zwolenników. Netflix zapowiedział, że wsparcie dla wszystkich tych urządzeń zostanie wycofane w pierwszych dniach marca tego roku. Na liście znalazły się:



Telewizory z serii HX:

KDL-55HX953

KDL-65HX953

KDL-55HX955

KDL-65HX955

KDL-55HX753

KDL-46HX753

KDL-40HX753

KDL-32HX753

KDL-32HX755

KDL-46HX757

KDL-40HX757

KDL-32HX757

KDL-46HX758

KDL-40HX758

KDL-32HX758

KDL-46HX759

KDL-40HX759

KDL-32HX759

KDL-55HX853

KDL-46HX853

KDL-40HX853

KDL-40HX855

KDL-55HX855

KDL-46HX855

KDL-55HX755

KDL-46HX755

KDL-40HX755

KDL-55HX950

KDL-65HX950

KDL-55HX750

KDL-46HX750

KDL-40HX750

KDL-32HX750

KDL-55HX751

KDL-46HX751

KDL-40HX751

KDL-32HX751

KDL-46HX756

KDL-40HX756

KDL-55HX850

KDL-46HX850

KDL-40HX850

KDL-40HX75G

KDL-46HX75G

KDL-55HX75G

Telewizory z serii EX:

KDL-40EX653

KDL-40EX655

KDL-46EX653

KDL-46EX655

KDL-26EX550

KDL-22EX550

KDL-32EX655

KDL-26EX555

KDL-22EX555

KDL-32EX653

KDL-26EX553

KDL-22EX553

KDL-46EX650

KDL-40EX650

KDL-32EX650

Telewizory z serii W:

KDL-55W905A

KDL-46W905A

KDL-40W905A

KDL-42W650A

KDL-32W650A

KDL-32W600A

KDL-42W653A

KDL-32W653A

KDL-32W603A

KDL-42W655A

KDL-32W655A

KDL-32W605A

KDL-24W605A

KDL-32W651A

KDL-32W654A

KDL-32W656A

KDL-42W651A

KDL-42W656A

KDL-42W654A

KDL-50W685A

KDL-50W656A

KDL-65W855A

KDL-55W802A

KDL-47W802A

KDL-42W802A

KDL-55W805A

KDL-47W805A

KDL-42W805A

KDL-42W807A

KDL-47W807A

KDL-55W807A

KDL-55W808A

KDL-47W808A

KDL-42W808A

KDL-55W809A

KDL-47W809A

KDL-42W809A

KDL-32W503A

Inne telewizory od Sony:

KD-84X9005

KDL-65S995A

Systemy Blu-ray:

BDP-S186

BDP-S185

BDP-S390

BDP-S490

BDP-S495

BDP-S590

BDP-S790

BDP-S1100

BDP-S3100

BDP-S4100

BDP-S5100

BDP-A6000

NSZ-GS7

BDV-N990W

BDV-N890W

BDV-N590

BDV-N790W

BDV-E490

BDV-E690

BDV-E290

BDV-E190

BDV-EF420

BDV-NF720

BDV-NF620

BDV-EF220

BDV-E2100

BDV-E3100

BDV-E4100

BDV-E6100

BDV-EF1100

BDV-N7100W

BDV-N7100WL

BDV-N8100W

BDV-N9100W

BDV-N9100WL

Jak najszybciej sprawdzić, czy musimy wymienić urządzenie na nowe? Wszystkie niezbędne dane, wraz z oznaczeniem kodowym (np. KDL-47W809A) powinny znajdować się na tylnej ścianie urządzenia, na etykiecie informacyjnej. Można też odnaleźć te dane w ustawieniach technicznych smartTV.

Mój telewizor znajduje się na liście, a nie chcę kupować nowego. Co robić?

Najprostszym wyjściem z tej sytuacji jest zakup przystawki smartTV. To niewielkich rozmiarów urządzenie, które wpinamy do portu HDMI i do źródła zasilania. Tego typu akcesoria można nabyć już za 300-500 złotych. To o wiele mniej, niż zapłacimy za nowy telewizor.

ZOBACZ: Co zamiast telewizora? LG proponuje laserowy projektor 4K CineBeam Qube



Z poziomu takiego dedykowanego akcesorium można też bez trudu łączyć się z innymi popularnymi usługami VOD, do których mają dostęp użytkownicy w naszym kraju. Trzeba tylko zapewnić mu bezprzewodowy dostęp do internetu oraz skonfigurować konto użytkownika w Sklepie Play.

polsatnews.pl