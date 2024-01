Czym tak właściwie będzie Quick Share w Androidzie?

Nie jest to pierwsze podejście Google’a do wprowadzenia zmian w tym elemencie zielonego systemu operacyjnego. Pod koniec 2020 roku szerzej udostępniono narzędzie Nearby Share. Poza tym samsungowski Quick Share działa od wielu lat i uchodzi za dość chwalone przez społeczność rozwiązanie.

ZOBACZ: Gdzie jest archiwum SMS w telefonie z Androidem?



W tym miejscu uważni czytelnicy z pewnością dostrzegą, że nowy produkt, który dopiero ma wejść na rynek, będzie nosił dokładnie taką samą nazwę, jak aplikacja, z której już dziś mogą korzystać posiadacze Samsungów. To nie przypadek. Narzędzie powstało we współpracy między Google a gigantem technologicznym z Korei Południowej.

W czym pomoże Ci Quick Share?

Apple niejako narzuciło tu pewien standard, który obowiązywał przez lata. Można przyrównać go do zamkniętych ekosystemów, gdzie plikami mogli dzielić się posiadacze urządzeń jednej, konkretnej firmy. Tak działa AirDrop, ale i wciąż obecny na rynku Quick Share od Samsunga.



Wraz z debiutem nowej aplikacji, podział ten odejdzie do lamusa. Google bardzo chce, by Quick Share było rozwiązaniem multiplatformowym. Będzie można więc szybko wysyłać pliki z Motoroli na Samsunga, czy z Sony na Xiaomi. Oczywiście jeśli ci producenci wdrożą ten standard, jednak jest to rozwiązanie bardzo prawdopodobne.

ZOBACZ: Ważna nowość zmierza na Androida. Z pewnością znacznie ułatwi pracę z telefonem



Google chwali się też tym, że rozwiązanie zapewni sporą prywatność osobom współdzielącym pliki. Użytkownik będzie mógł wybrać, dla jakich kontaktów jest smartfon ma być widoczny. To kolejne podobieństwo względem rozwiązania od Apple.

Aktualizacja Androida, która wprowadzi Quick Share zostanie wydana już niebawem. Podczas targów CES 2024 Google poinformowało, że dystrybucja rozpocznie się już w lutym. W tej chwili nie wiemy, czy update będzie miał charakter globalny czy może początkowo ograniczy się do kilku państw wytypowanych przez firmę z Mountain View.

polsatnews.pl