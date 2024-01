Ma 31 lat i postanowiła rozdać większość z 25 milionów euro, które odziedziczyła. Żeby to zrobić, Marlene Engelhorn szuka 50 wybrańców, którzy zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze. Eksperyment ma haczyk. Pieniądze mają zostać wydane na rozwiązanie, które pomoże całemu społeczeństwu.

Marlene Engelhorn mieszka w Wiedniu i jest potomkinią Friedricha Engelhorna, założyciela niemieckiej firmy chemiczno-farmaceutycznej BASF. Gdy w 2022 roku zmarła jej babcia Traudl, kobieta odziedziczyła miliony.

Majątek Traudl-Vechciatto szacowano na 3,8 miliarda euro, ale jeszcze przed jej śmiercią Marlene oświadczyła, że planuje przekazać około 90 proc. swojej części spadku.

- Odziedziczyłam fortunę, a więc i władzę, nie robiąc nic w tym kierunku - wskazała, cytowana przez BBC.

Milionerka nie zapłaciła nawet podatku od spadków, ponieważ Austria zniosła je w 2008 r. Teraz Engelhorn stwierdziła, że znajdzie 50 osób, które pomogą jej zdecydować jak wykorzystać większość 25 mln euro.

- Jeśli politycy nie wykonują swojej pracy i nie dokonują redystrybucji, to muszę sama dokonać redystrybucji mojego bogactwa - wyjaśniła milionerka.

Milionerka chce rozdać fortunę. Szuka osób, które pomogą

W środę do skrzynek losowo wybranych 10 tysięcy Austriaków zaczęły przychodzić zaproszenia do uczestnictwa w "Dobrej Radzie Redystrybucji". Z tych, którzy zgłoszą się do przedsięwzięcia, wybrane zostanie 50 osób i 16 rezerwowych.

Inicjatywa ma wsparcie organizacji "Foresigh Institute". Organizatorzy chcą, by grupę stworzyli ludzie z różnych grup wiekowych, klas społecznych i o różnym pochodzeniu.

Szczęśliwi wybrańcy wezmą udział w serii spotkań w Salzburgu. Uczestniczyć w nich będą eksperci z różnych dziedzin i organizacje pozarządowe. Milionerka pokryje koszty podróży uczestników i wypłaci im po 1 200 euro za każdy weekend, w którym wezmą udział.

Austria. Przeznaczy miliony na pomysły służące społeczeństwu

Zadaniem "Dobrej Rady Redystrybucji" będzie zaproponowanie na co wydać większość pieniędzy dziedziczki. Pomysły mają jednak służyć opracowaniu rozwiązań, które pomogą całemu społeczeństwu.

- Oddaję mój majątek do dyspozycji tych 50 osób i pokładam w nich zaufanie - powiedziała Engelhorn. Jeśli nie uda im się podjąć decyzji opartej na "szerokim poparciu", wówczas pieniądze wrócą do milionerki.