Politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani. We wtorek po godz. 19 do Pałacu Prezydenckiego weszli policjanci i wykonali nakaz aresztowania.

"Zatrzymani zgodnie z poleceniem sądu" - napisał na portalu X (wcześniej Twitter) wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, potwierdzając informacje Polsat News.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zatrzymani

W mediach społecznościowych potwierdziła to również stołeczna policja. "W nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, informujemy, że zgodnie z nakazem sądu, osoby których dotyczyły dyspozycje, zostały zatrzymane" - czytamy w komunikacie.

Politycy PiS zatrzymani. Komentarze w sieci

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze polityków z obu stron sceny politycznej na temat zatrzymania.

"Policja wkracza do Pałacu Prezydenckiego, żeby aresztować ułaskawionych przez prezydenta posłów opozycji, aresztuje posłów pomimo wyroku Sądu Najwyższego uchylającego zarządzenie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatów poselskich. Państwo policyjne się rozpędza. Co następne? Wejście do Sejmu po kolejnych posłów opozycji? Wejście do biur poselskich?" - skomentował poseł PiS Piotr Müller na portalu X.





"Zamach stanu. To poniesie się hańbą dla reżimu Tuska na lata" - stwierdził poseł PiS Jacek Sasin.

Poseł i były szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz skomentował z kolei sytuację jednym słowem: "Bezprawie".

ZOBACZ: Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wydali oświadczenie. "Nie ukrywamy się"

Błażej Poboży zaapelował: "Wszystkich, którzy chcą wesprzeć więźniów politycznych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika prosimy o pozostanie przed Pałacem Prezydenckim".

Jak stwierdził z kolei Rafał Bochenek, "to co dzisiaj robi władza Tuska i Hołowni wobec pełnoprawnych posłów Kamińskiego i Wąsika to nielegalne uprowadzenie i złamanie wszelkich reguł demokratycznych".

Głos na platformie X zabrał także Mateusz Morawiecki. "W Polsce pierwszy raz od czasów Jaruzelskiego mamy więźniów politycznych. Łajdacka władza jak za komuny wsadza do więzień przeciwników politycznych. Pomimo ułaskawienia prezydenta, pomimo wyroku Sądu Najwyższego. Kolejne czarne karty polskiej historii" - napisał.

Marcin Kierwiński: Wszyscy są równi wobec prawa

W innym tonie wypowiadają się politycy koalicji rządzącej. "Kończy się epoka folwarku zwierzęcego Kaczyńskiego. Od dziś znowu wszyscy są równi wobec prawa. Bez wyjątków" - napisał na platformie X minister aktywów państwowych Borys Budka.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził: "Wszyscy są równi wobec prawa".

"Bandyci wreszcie w więzieniu" - napisał Bartosz Arłukowicz. "Nie ma równiejszych wobec prawa. Nawet gdy okleją się szyldami 'prawi' i 'sprawiedliwi'" - uważa Barbara Nowacka.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał z kolei: "Nie ma świętych krów! Prawo równe dla wszystkich! Brawo Polska Policja".