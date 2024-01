- Do naszych domów wkroczyli policjanci, gdy udawaliśmy się na spotkanie z panem prezydentem. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem - powiedział Mariusz Kamiński.

- Jeżeli trafimy do więzienia, będziemy więźniami politycznymi - powiedział Mariusz Kamiński we wtorek po g. 15.

Były szef MSWiA podkreślił, że "dziś pan prezydent symbolicznie powołał naszych współpracowników". Mariusz Kamiński mówił o "bezprawnych działaniach marszałka Hołowni". Nawiązał do przełożenia posiedzenia Sejmu, które miało rozpocząć się we wtorek.

- Jesteśmy, nie ukrywamy się. Wiemy, że w okolicy Kancelarii Prezydenta gromadzone są siły policji - dodał Kamińśki.

Maciej Wąsik podkreślił z kolei, że on i Kamiński są posłami. - Nikt nam nie uchylił mandatu. To, co próbował zrobić marszałek Hołownia zakończyło się fiaskiem - stwierdził.

Politycy podkreślili, że wezmą udział w proteście PiS pod Sejmem, które zaplanowane jest na 11 stycznia.

Skazani na dwa lata więzienia politycy PiS - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - pojawili się we wtorek na uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wzięli oni udział w ceremonii mianowania nowych doradców głowy państwa. Zostali nimi: Stanisław Żaryn oraz Błażej Poboży.

