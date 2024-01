Pogoda nad Polską wchodzi właśnie w okres dynamicznych zmian. Siarczyste mrozy, które szczególnie dawały się we znaki na północnym wschodzie kraju to już przeszłość. Owszem, wciąż będzie chłodno, jednak wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że wchodzimy właśnie w zupełnie nową odsłonę styczniowej, zmiennej aury.

Jaka pogoda w środę, 10.01.24 rano?

Wczoraj sygnalizowaliśmy, że kraj będzie można podzielić na trzy części: ciepłą, chłodną i mroźną. W godzinach porannych we środę ten podział wciąż będzie obowiązywał. Mało tego, na północy słupki rtęci dość szybko zaczną zbliżać się do zera stopni Celsjusza!

fot za: WXCHARTS

Najcieplej będzie na Pomorzu - tam w pasie nabrzeża już od wczesnych godzin porannych wartości dodatnie lub zbliżone do zera. Im dalej w głąb kraju, tym będzie chłodniej. Solidne mrozy wciąż będą trzymać w okolicach Zatoki Szczecińskiej: tam nawet -10 stopni Celsjusza.



Będzie to kolejny mroźny poranek także w Karpatach oraz u styku Małopolski z Podkarpaciem. Wartości zbliżone do -10 kresek nie powinny nikogo zaskakiwać. W tym samym czasie w województwie śląskim zadomowią się przyjemne, zbliżone do -4 stopni Celsjusza, wartości.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Zachmurzenie z północy będzie wdzierać się coraz głębiej. Spodziewamy się, że chmury przekroczą linię Poznań - Łódź - Lublin. Im dalej na północ, tym mniejsze szanse na choćby kilka słonecznych chwil. Mało tego, na Pomorzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim możliwe przelotne opady śniegu. W tym samym czasie na południu kraju piękna, bezchmurna aura.



IMGW wydała dwa ostrzeżenia:

przed opadami marznącymi w północno-wschodniej Polsce,

przed silnym mrozem na południu, południowym wschodzie i ziemi kieleckiej.

fot za: IMGW

Jaka pogoda w środę, 10.01.24 popołudniem?

W ujęciu temperaturowym może to być całkiem przyjemny dzień. Na północy słupki rtęci zbliżą się do zera stopni, być może nieznacznie przekraczając tę granicę. W pozostałych regionach termika będzie bardzo wyrównana, wahająca się od 1 do 3 stopni na minusie.



Odrobinę chłodniej tylko nieopodal Szczecina i na pograniczu Wielkopolski z Mazowszem - tam zanotujemy wartości zbliżone do -5 stopni Celsjusza. Warto odnotować, że podobne temperatury rozgoszczą się też w Tatrach Wysokich. Będzie można dość dobrze odczuć nadchodzące ocieplenie.

Opady śniegu w Polsce północnej szybko ustąpią, a sama strefa chmur nie przemieści się znacząco na południe. Spodziewamy się, że słońcem nacieszą się mieszkańcy regionów położonych na południe od Poznania, Łodzi i Lublina.



Nad większością Polski biomet będzie niekorzystny. Warunki atmosferyczne będą sprzyjać tylko mieszkańcom Pomorza Gdańskiego. Uśredniona temperatura odczuwalna nad krajem będzie zbliżona do -4 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w środę, 10.01.24 wieczorem?

Przed nami pierwszy od dłuższego czasu w miarę ciepły wieczór i noc. Nie spodziewamy się, by słupki rtęci spadły poniżej -9 stopni Celsjusza. Nawet takich, dość chłodnych miejsc na mapie Polski będzie zresztą niewiele. Mróz chwyci zwłaszcza w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na ziemi szczecińskiej.



W pozostałych częściach kraju o wiele przyjemniej, z wartościami zbliżonymi do -2 stopni Celsjusza. Na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach słupki rtęci mogą wyhamować nawet w okolicach zera! Bardzo grube chmury piętra niskiego skutecznie uprzykrzą życie mieszkańcom dzielnic północnych i centralnych:

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)



Dobre warunki pogodowe tylko w pasie południowym: od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę, po południowe krańce Podkarpacia. Spodziewamy się, że w nocy obłoki nasuną się też nad ziemię kielecką. Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że czwartek przyniesie jednoczesne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w pasie wschodnim. O szczegółach opowiemy w jutrzejszym newsie pogodowym!

Polsatnews.pl