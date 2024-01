Minusowe temperatury dały się we znaki mieszkańcom Polski. Wartości takich jak -20 st. C dawno nie odczuwano w Barcianach w woj. warmińsko-mazurskim.

- To najzimniejszy dzień nie tylko w ciągu ostatnich miesięcy, ale kilku ostatnich lat - mówi Polsat News Marta Kamińska, wójt gminy Barciany.

Z kolei w niedzielę mieszkaniec gminy Kruklanki (woj. warmińsko-mazurskie) zmarł z wychłodzenia.

ZOBACZ: Tragedia pod Giżyckiem. Ciało 73-latka w zaspie śnieżnej

73-latek wyszedł z domu w piątek. Rodzinie powiedział, że idzie do sąsiada, jednak nigdy do niego nie dotarł. Mężczyzna został w niedzielę odnaleziony w zaspie śnieżnej, niedaleko swojego domu.

Pogoda. Przed nami mroźna noc

Zimowa aura powoduje także problemy na chodnikach i drogach. W miejscowości Starzyna na Podlasiu wojskowa ciężarówka wjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Rannych zostało 11 żołnierzy.

WIDEO: Mróz zaatakował Polskę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

To jednak nie koniec. Według prognoz przed nami kolejna mroźna noc.

- Temperatura spadnie miejscami do minus 23 stopni, najchłodniej tym razem będzie na wschodzie województwa mazowieckiego, ale też lubelskiego i w obszarach górskich - podkreśla Grzegorz Walijewski z IMGW.

Mróz i trudne warunki pogodowe. Policja apeluje

W schroniskach i noclegowniach wolnych miejsc ubywa z każdą godziną.



- Już trafiło do nas około sześć nowych osób. Taka osoba może u nas skorzystać z łazienki, kuchni, zjeść ciepły posiłek. Dostaje od nas ciepłą odzież, jeżeli jest taka potrzeba - mówi Karol Latos, kierownik Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego w Kielcach.

W taką pogodę trzeba pamiętać nie tylko o ludziach, ale i o zwierzętach. One również narażone są na wychłodzenia. Policja z Łomży radzi na swojej stronie, o czym powinni pamiętać opiekunowie zwierząt. Należy zapewnić psom ocieploną budę poprzez wyizolowanie jej styropianem, wyłożenie jej słomą lub kocem. Powinniśmy także codziennie podawać naszym zwierzętom letnią wodę do picia. Policja radzi także, by w przypadku wyjątkowych spadków temperatur wpuścić do domu psy lub koty mieszkające na zewnątrz.

"Pamiętajmy, że koty wolno żyjące są naszym naturalnym sprzymierzeńcem w walce z gryzoniami - zapewnijmy im w okresie dużych mrozów wejście do budynków gospodarczych" - czytamy na stronie KMP Łomża.

Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt apelują także o to, by nie być obojętnym, gdy widzimy pozostawione na mrozie zwierzęta domowe.

A zima - zdaniem synoptyków - dopiero się rozkręca. Choć od czwartku powinna nieco odpuścić.