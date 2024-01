We wtorek do policji wpłynęły postanowienia sądu ws. doprowadzenia polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do aresztu. Sprawę skomentował Polsat News ich obrońca jednego z nich. Adwokat przekazał, że wniósł o "wycofanie czynności zatrzymania".