Co jedzą więźniowie? Okazuje się, że diety osadzonych są różnorodne. W łódzkim zakładzie dostępnych jest osiem rodzajów. Podczas ich komponowania uwzględnione zostały takie czynniki jak schorzenia więźniów, czy wyznawana przez nich religia. W menu są też opcje wegetariańskie.

Portal lodz.naszemiasto dotarł do jadłospisu więźniów z aresztu przy ul. Smutnej w Łodzi. O tym, co się w nim znajdzie, opowiedział funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego, który przy udziale pracownika służby zdrowia układa poszczególne diety.

Dla więźniów przygotowywane są mi.in diety: lekkostrawna, cukrzycowa, insulinozależna, indywidualne oraz ich wegetariańskie odpowiedniki.

ZOBACZ: Dieta wegańska sprzyja zdrowiu. Eksperci mają nowe wyniki badań

Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy więzień musi otrzymać trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden na ciepło. Dania muszą mieć także odpowiednie wartości odżywcze - czyli nie mniej niż 2800 kcal dla osadzonych do 18-go roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych osadzonych.

Więźniowie mają sposób na urozmaicenie diety

W karcie dań znalazły się typowe polskie potrawy, takie jak: gołąbki po staropolsku, gulasze mięsne, kotlety sojowe duszone w warzywach, szynki, śledzie, surówki, zupa pomidorowa. W miarę możliwości i potrzeb skazanych brane pod uwagę są też preferencje kulturowe i religijne.

ZOBACZ: Rynek żywności ekologicznej - jak wygląda w Polsce i na świecie?

To właśnie ten zwyczaj jest dla więźniów furtką do urozmaicenia sobie posiłków. Ja podaje portal, czasami dochodzi do sytuacji, w których zmieniają swoją religię. Na przykład muzułmanie nie mogą jeść wieprzowiny, czyli dominującego mięsa więziennych diet, a więc otrzymują inne mięso.