Jeszcze podczas weekendu dwucyfrowe wartości krótko po wschodzie słońca notowane były zwłaszcza na północnym wschodzie. Poniedziałek przyniesie na tym polu sporą zmianę. Siarczysty mróz da się we znaki mieszkańcom wielu innych regionów kraju! Jednak mamy też kilka dobrych wieści.

Jaka pogoda w poniedziałek, 08.01.24 rano?

Dwucyfrowy chłód zdominuje zdecydowaną większość kraju. Na palcach jednej ręki będzie można policzyć te regiony, gdzie słupki rtęci wyhamują przed -10 stopniami Celsjusza.

fot za: WXCHARTS

W gronie tych "cieplejszych" rejonów trzeba wskazać na:

ziemię szczecińską,

Górny Śląsk,

zachodnią część województwa świętokrzyskiego.

Wszędzie tam spodziewamy się 6-7 stopni poniżej zera. Na pograniczu polsko-rosyjskim na Warmii i Mazurach możliwe nawet 16 kresek na minusie! Podobnych wskazań spodziewamy się też w Tatrach i w Pieninach.



Nad zdecydowaną większością Polski przywita nas piękne, bezchmurne niebo. Tylko w dzielnicach południowych możliwe zachmurzenie oraz zanikające opady śniegu. Front, który tak mocno dał się we znaki mieszkańcom tych regionów przez weekend wreszcie zaczyna się wypełniać.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Jaka pogoda w poniedziałek, 08.01.24 popołudniem?

Nad całym krajem niepodzielnie będą rządzić temperatury ujemne. Będzie można jednak wyodrębnić cieplejszy zachód oraz zimny wschód i mroźne pasma górskie (Sudety i Karpaty). Dobrze obrazuje to poniższa mapa:

fot za: WXCHARTS

Gdy w Białymstoku i Gdańsku termometry będą pokazywać -10 stopni, we Wrocławiu i w Katowicach spodziewamy się "tylko" 5 kresek na minusie. Zachmurzenie utrzyma się tylko:

na Górnym Śląsku,

w Małopolsce,

na Podkarpaciu.

W innych regionach Polski będzie to piękny, mroźny, słoneczny dzień. Zwracamy też uwagę na to, że IMGW ostrzega przed silnym mrozem w niemal całej centralnej i wschodniej części kraju:

fot za: IMGW

Jaka pogoda w poniedziałek, 08.01.24 wieczorem?

Przed nami piękny, bezchmurny wieczór i noc. Entuzjaści astronomii z pewnością nie będą mieli żadnych podstaw do narzekań, jeśli tylko zadbają o odpowiedni ubiór i wezmą ze sobą solidnie trzymające ciepło termosy z herbatą lub kawą. Za nami pełnia, więc głównym bohaterem nocnych obserwacji z pewnością będzie właśnie nasz naturalny satelita.

fot za: WXCHARTS

Co warto odnotować, wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że wieczorem i w nocy tytuł polskiego bieguna zimna utraci północny wschód kraju. Najzimniej, z wartościami zbliżonymi do -20 stopni Celsjusza będzie na pograniczu Małopolski z Podkarpaciem.



Praktycznie w całej Polsce poza Dolnym Śląskiem, ziemią lubuską, zachodnią częścią województwa śląskiego i południową częścią Mazowsza chwyci silny, ponad 10-stopniowy mróz. O powadze sytuacji dobitnie świadczą też przewidywane wartości odczuwalne:

fot za: TwojaPogoda

Jeśli nie ma takiej konieczności, lepiej nie wychodzić na dłużej z domu. A jeśli już musimy udać się na dwór, to lepiej ubrać się naprawdę ciepło, "na cebulkę". W przeciwnym razie będzie bardzo łatwo o szybkie wychłodzenie organizmu! Kiedy chłód ustąpi znad Polski? O tym opowiemy w jutrzejszym newsie meteo.

