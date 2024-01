Służby w Kanadzie proszą kierowców, by ci nie pozwalali łosiom... lizać ich samochodów. Zwierzęta próbują w ten sposób dostarczyć do swoich organizmów sól. Stwarza to jednak zagrożenie zarówno dla samych łosi, jak i uczestników ruchu, zwiększając ryzyko wypadków.

Choć narodowym zwierzęciem Kanady jest bóbr, wielu kraj ten kojarzy się z łosiami, których populacja wynosi ponad 800 tysięcy. Zimą zwierzęta te można często spotkać na drodze. W związku z tym służby wystosowały do kierowców nietypowy apel.

Parks Canada - instytucja zajmująca się ochroną dziedzictwa przyrodniczego kraju - ostrzega kierowców, by nie zatrzymywali się i nie pozwalali łosiom lizać ich samochodów. Choć apel może wydawać się absurdalny, przedstawiciele podkreślają, że chodzi o dobro zwierząt i bezpieczeństwo na drogach.

Nietypowy apel kanadyjskich służb. "Nie pozwólcie łosiom lizać samochodów"

Każdego roku w grudniu i styczniu rośnie liczba wypadków z udziałem łosi. Według służb zjawisko ma dwie główne przyczyny. Po pierwsze, zwierzęta częściej wchodzą na jezdnie. Po drugie, dni są wtedy najkrótsze i kierowcy często zauważają łosia, gdy jest już za późno.

W tym miejscu należy zapytać, co ciągnie zwierzęta do jezdni. Odpowiedź jest tak prosta, jak zaskakująca. Chodzi o sól, której łosie potrzebują w diecie bardzo dużo. Zimą, gdy pożywienie jest trudniej dostępne, drogi są idealnym źródłem tego składnika, ponieważ sól jest tam stosowana do zapobiegania oblodzeniu.

Zwierzęta zlizują ją bezpośrednio z jezdni lub z samochodów, na których powierzchni się ona osadza. Służby proszą więc, by nie pozwalać łosiom na zbliżanie się do pojazdów, aby nie weszło im to w nawyk.

"Parks Canada rozumie, że widok tych dzikich zwierząt jest prawdziwą atrakcją dla wielu ludzi, ale prosimy, aby nie zatrzymywali się, aby łosie nie mogły przyzwyczaić się do zlizywania soli z samochodów" - mówi przedstawicielka agencji Tracy McKay w rozmowie z "CBC Canada". Dodaje, że choć w ostatnim czasie na drogach sypany jest piasek, zwierzęta wciąż przyciągają śladowe ilości soli, które się w nim znajdują.