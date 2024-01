Anders Breivik pozywa państwo norweskie za łamanie praw człowieka. Odsiaduje on wyrok 21 lat więzienia, a teraz domaga się kontaktu z innymi osadzonymi. Dziennikarze pokazali, w jakich warunkach przebywa Breivik. Ma do dyspozycji kilka pomieszczeń w tym m.in. salę telewizyjną z konsolą do gier oraz siłownię. Odsiadkę umilają mu trzy papużki.