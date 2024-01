Kilkadziesiąt osób zginęło, a ponad 100 wciąż czeka na pomoc w gruzach budynków - to efekt silnego trzęsienia ziemi w Japonii. Na półwyspie Noto w prefekturze Ishikawa pracują tysiące ratowników. Wcześniej rząd z obawy przed groźbą tsunami nakazał ewakuację 100 tysięcy mieszkańcom. Część z nich powróciła już do odciętych od wody i prądu domów. W następnych dniach może dojść do kolejnych wstrząsów.