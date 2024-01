Spacerujący po plaży w Long Beach w Kalifornii mieli okazję zobaczyć pod koniec grudnia wyjątkowo efektowne zjawisko. W godzinach nocnych morskie fale sprawiały wrażenie błyszczących i błękitnych. W ciągu dnia z kolei woda mogła wydawać się ciemnoczerwona, brązowa lub pomarańczowa.

"Święcące fale" w Kalifornii. Jest nagranie

Niektórzy podziwiali efekt z poziomu plaży, inny zdecydowali się na skorzystanie z nocnych rejsów po "oświetlonych" wodach. Portal stacji telewizyjnej ABC7 udostępnił nagranie z Belmont Shore.

Za efekt bioluminescencji odpowiedzialny jest zakwit planktonu. Kiedy organizmy poruszane są przez fale, światło staje się widoczne.

Organizmy morskie mają zdolność kontrolowania procesu bioluminescencji - tak, aby używać go w odpowiednich dla siebie momentach, np. zagrożenia. Mogą to zrobić m.in. poprzez zwężanie lub rozszerzanie naczyń krwionośnych. Kontrolują przepływ krwi i tym samym ilość tlenu dostarczanego do fotoforów - specjalnych narządów świetlnych.