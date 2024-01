- Skoro ślub można wziąć na łodzi, plaży, to dlaczego nie w teatrze? - skomentował Karol Suszyński dyrektor Teatru Groteska, który zgodził się, by na scenie teatru wieczne "tak" przysięgli sobie Lidia i Kacper.

Pomysł na ślub w teatrze zrodził się niespełna półtora miesiąca temu. Inicjatorem pomysłu była panna młoda, z zamiłowania krakowska aktorka.



- Dużo dzwonienia, latania, kombinowania, ale myślę, że efekt był całkiem niezły - powiedział jej mąż Kacper Forreiter.

Ślub w nietypowej scenerii. Pary młode potrafią zaskoczyć

Okazuje się, że to nie jedyna para młoda, która zechciała się pobrać w niecodziennej scenerii. Na stadionie swojej ulubionej drużyny pobrali się Wiktoria i Krystian Karga. Zagorzali kibice klubu żużlowego WTS Sparta Wrocław marzyli o uroczystości w gęstym kolorowym dymie i przy dźwiękach hymnu klubu.

Kolejna para pobrała się w katedrze, jednak wesele urządziła na barce płynącej po Odrze. Wesele w tym miejscu było pomysłem panny młodej, która zainspirowała się teledyskiem do swojej ulubionej piosenki, której akcja rozgrywa się właśnie podczas wesela na wodzie.



- Na początku, kiedy się poznaliśmy to mówiła, że chciałaby mieć takie wesele na barce, żeby to wszystko wyglądało w taki podobny sposób no i udało się - powiedział dla "Wydarzeń" Polsat News Mariusz Bartkowiak, mąż Justyny.

Para planuje spędzić na tej barce którąś ze swoich przyszłych rocznic.

Wyjątkowy ślub lecz wysokie koszta. Ile można zapłacić za nietypowe wesele?

Organizatorka ślubów Agnieszka Nowak uprzedza jednak, że urządzanie ślubu czy wesela w tak oryginalnym miejscu może się wiązać z dużymi kosztami. - 300-400 tysięcy - stwierdziła.



Zdarza się jednak, że ślub organizowany jest w sceneriach niegenerujących wysokich kosztów. Przykładem może być łąka, na której poznała się jeszcze inna para. - Chciała wziąć ślub w określonym miejscu, gdzie się poznali - na łące w parku - relacjonowała Nowak.