"Zwróciłem się do prezydenta z propozycją sprawdzenia bezpieczeństwa dostępu do jego kont społecznościowych. Panie prezydencie, jesteśmy do dyspozycji" - napisał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To odpowiedź na czwartkowe słowa, które pojawiły się na koncie prezydenta, a z całą pewnością nie miały tam trafić. Wpis szybko zginął z sieci.