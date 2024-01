"Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę" - tak zaczynał się wpis o zaskakującej treści, który pojawił się na profilu Andrzeja Dudy w serwisie X. Po niecałej minucie zniknął, ale i tak zdążył rozbudzić ciekawość internautów, o co w nim chodziło. Kancelaria prezydenta na razie milczy, lecz komentarz polityczny i tak jest. - Andrzej Duda zachowuje się ostatnio dziwnie - ocenił Cezary Tomczyk (KO).

W czwartek po godzinie 18:00 na profilu prezydenta Andrzeja Dudy na portalu X pojawił się zaskakujący wpis. "Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!" - napisał. Wiadomość po kilkudziesięciu sekundach została usunięta, ale nie umknęła uwadze internautów.

X/Andrzej Duda Wpis na koncie Andrzeja Dudy, który zniknął z sieci

Wpis Andrzeja Dudy. Cezary Tomczyk: Prezydent zachowuje się dziwnie

O znikającym poście prezydenta mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO). W środowym "Gościu Wydarzeń" stwierdził, że "Andrzej Duda zachowuje się ostatnio dziwnie".

- Prezydent RP - obojętnie co myślimy o Andrzeju Dudzie - to jest głowa państwa. Ja pamiętam te jego dziwne korespondencje, on ma jakiś problem, jeśli chodzi o media społecznościowe - ocenił polityk obozu rządzącego.

ZOBACZ: Co z mandatem Macieja Wąsika? Szymon Hołownia: Sytuacja bez precedensu

Zdaniem Tomczyka prezydent powinien "ogarniać", co dzieje się na jego kontach w mediach społecznościowych. - Gdyby ktoś mu ukradł konto... Ale to pisze prezydent - powiedział.

W rozmowie z Marcinem Fijołkiem dodał, że "coś ewidentnie w Kancelarii Prezydenta nie działa". Przedstawiciele wspomnianej instytucji, jak również gabinetu Andrzeja Dudy, dotychczas nie odnieśli się do zaskakującego wpisu.