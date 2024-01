Polityka nigdy nie była w Polsce tak popularna, jak teraz. Sejmowy kanał na platformie Youtube jeszcze kilka miesięcy temu miał zaledwie kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, aktualnie jest to blisko 700 tys. subskrybentów. Spory wkład w tę sytuację ma marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zdaje się, że popularność przerosła jego oczekiwania. Nawet podczas spotkania z ambasadorem USA, Mark Brzezinski nazwał Hołownię "gwiazdą social mediów". Zagraniczna prasa również docenia polityka i nie szczędzi mu pochlebnych opinii. Agencja Associated Press nazwała go "wschodzącą gwiazdą polskiej polityki", a popularne wśród młodych osób hasło "Netflix and chill" zostało przekształcone w "Sejmflix and chill".

Polacy uwielbiają Hołownię

O sympatii Polaków do Hołowni mówi również najnowszy sondaż "Super Express", wykonany przez Instytut Badań Pollster. Wynika z niego, że aż 60 proc. Polaków dobrze ocenia marszałka Sejmu. Innego zdania jest 28 proc, a 12 proc. respondentów nie miało w tej kwestii konkretnego stanowiska.

- Hołownia jest bardzo inteligentny i ma cięte riposty. Brak doświadczenia nadrabia inteligencją, a doświadczenie przyjdzie z czasem. Do tego ma cechy, których nie mieli poprzedni marszałkowie Sejmu oraz charakter – ocenił politolog Kazimierz Kik.