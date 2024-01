Według informacji brytyjskiego dziennika "The Times", szef Border Force czyli lokalnego odpowiednika Straży Granicznej postuluje, aby Wielka Brytania zastąpiła kontrolę papierowych paszportów elektronicznym rozpoznawaniem twarzy. Podobne możliwości wprowadziła już Australia oraz Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rewolucja na lotniskach. Koniec z paszportami?

Phil Douglas, dyrektor generalny Border Force, potwierdził w rozmowie z brytyjską gazetą, że podróżując przez międzynarodowe lotniska, postęp technologiczny zrobił na nim ogromne wrażenie.

- Musiałem wcześniej złożyć wniosek o elektroniczne zezwolenie na podróż i za pomocą smartfona odczytać kod w paszporcie. To wysłało elektronicznie mój wizerunek do władz australijskich. Kiedy przyjechałem do Australii, nie musiałem nawet wyciągać paszportu z torby. To naprawdę interesująca koncepcja - stwierdził.

"Inteligentna granica" coraz bliżej. Wielka Brytania ma pomysł

Rządowa agencja ds. granic potwierdza, że trwają rozmowy dotyczące stworzenia "inteligentnej granicy", wykorzystującej rozwój technologii. To rozwiązanie miałoby przynieść wiele korzyści płynących z biometrii i bezpieczeństwa danych w zarządzaniu granicami Wielkiej Brytanii.

Według sondażu przeprowadzonego przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego w 2022 r. 75 proc. pasażerów na całym świecie chętnie zrezygnowałoby z paszportów na rzecz danych biometrycznych.