Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7 nawiedziło w sobotę około 15:00 Filipiny, zwłaszcza tamtejszą wyspę Mindanao, drugą co do wielkości w państwie. Amerykańskie służby ostrzegają, że skutkiem wstrząsów mogą być fale tsunami - podaje agencja Reutera. To drugie w ostatnim czasie silne trzęsienie ziemi na Filipinach.