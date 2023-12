Wenecja wprowadza kolejne ograniczenia dla turystów. We wrześniu 2023 roku władze miasta zdecydowały się na wprowadzenie opłaty w wysokości 5 euro (ok. 22 zł) dla osób przyjeżdżających do miasta na jednodniową wycieczkę. Teraz do rady miasta trafił projekt ustanawiający ograniczenia dla zorganizowanych grup turystycznych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem czerwca 2024 roku. Zorganizowane grupy nie będą mogły liczyć więcej niż 25 osób, a ich przewodnicy będą mieli zakaz korzystania z głośników w trakcie oprowadzania - informuje "BBC News".

Wenecja chce ograniczyć turystykę. Władze mają kolejne pomysły

Wspomniana opłata w wysokości 5 euro zacznie obowiązywać w kwietniu 2024 roku. Będzie ona dotyczyć tych turystów, którzy nie zatrzymają się w mieście na noc. Z kolei ograniczenie dla grup zorganizowanych obowiązywać będzie w centrum Wenecji oraz na wyspach Murano, Burano i Torcello.

ZOBACZ: Wenecja. Turyści doprowadzili do wywrócenia gondoli. Chcieli zrobić lepsze zdjęcia

Władze tłumaczą swoje decyzje koniecznością ochrony historycznej architektury miasta, a także potrzebą koegzystencji między turystami a mieszkańcami. Podobne stanowisko wyraziło na początku 2023 roku UNESCO. W opublikowanym wtedy raporcie stwierdzono, że Wenecja powinna zostać dodana do listy miejsc światowego dziedzictwa w niebezpieczeństwie, ponieważ masowa turystyka i postępująca zmiana klimatu stanowią zagrożenie dla miasta.

Według włoskiego krajowego instytutu statystycznego miasto odwiedziło w 2019 r. prawie 13 milionów turystów. Na skutek pandemii liczba ta zmalała, przewiduje się jednak, że wkrótce przyjezdnych będzie jeszcze więcej - podaje "BBC News".