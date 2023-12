Nietypowe zdarzenie miało miejsce w studiu podczas "Śniadania Rymanowskiego". Prowadzący zapytał gości programu o plany sylwestrowe. Wtedy to poseł Konfederacji Konrad Berkowicz wyciągnął z torby ogórki "od babci Marysi". - Nieważne gdzie, nieważne, co będzie tańczone, ważne, co będzie pite - powiedział polityk.