Pijany turysta wpadł do kanału portowego w Łebie. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Mężczyznę wyciągnęli z wody interweniujący ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w asyście strażaków. Turysta w stanie hipotermii trafił do szpitala.