Jeśli dojdzie do eskalacji, Finlandia ucierpi jako pierwsza - ostrzegł rosyjski dyplomata Michaił Uljanow w wywiadzie dla reżimowej agencji prasowej RIA Nowosti. Uljanow skrytykował politykę zagraniczną rządu w Helsinkach, której efektem było m.in. dołączenie kraju do NATO w kwietniu bieżącego roku.

Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy organizacjach międzynarodowych Michaił Uljanow udzielił rządowej agencji prasowej RIA Nowosti wywiadu, w którym skrytykował zbliżenie Finlandii z Zachodem i ostrzegł rząd w Helsinkach przed konsekwencjami. Dyplomata odniósł się m. in. do dołączenia Finlandii do NATO i podpisania umowy o współpracy obronnej z USA.

Rosyjski dyplomata: Finlandia ucierpi jako pierwsza

W rozmowie z RIA Nowosti Uljanow ocenił negatywnie politykę zagraniczną rządu w Helsinkach, z którym, jak stwierdził, Moskwa utrzymywała przez lata dobre stosunki.

– Po prostu nie rozumiem, co Finlandia na tym zyskuje. Żyli spokojnie, cicho i nagle znaleźli się między Rosją a NATO, jako integralna część sojuszu, ale są naszymi sąsiadami i nie daj Boże, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek pogorszenia (sytuacji - przyp. red.), Finlandia ucierpi jako pierwsza – powiedział Uljanow, cytowany przez "Biełsat".

Dyplomata zaznaczył, że nie życzy sobie takiego obrotu spraw. Przypomniał jednak, że po dołączeniu Finlandii do NATO Rosja podjęła działania odwetowe, jak przywrócenie Leningradzkiego i Moskiewskiego Okręgu Wojskowych. Podkreślił również, że podpisanie przez rząd w Helsinkach umowy o współpracy obronnej z USA stanowi "poważne wyzwanie".

"Biełsat" zauważa, że retoryka Kremla wobec Helsinek w ostatnich miesiącach znacznie się zaostrzyła. Moskwa nie ograniczyła się jednak tylko do słów. W listopadzie na przejściach granicznych między Rosją a Finlandią zaczęły pojawiać się setki cudzoziemców chcących uzyskać azyl w Europie. Rząd w Helsinkach oskarżył wtedy Kreml o atak hybrydowy i zamknął granicę, która od tego czasu została częściowo otwarta.

Relacje Rosji z Finlandią. Wstąpienie do NATO solą w oku Kremla

W okresie zimnej wojny rząd w Helsinkach balansował między Wschodem i Zachodem. Ze względu na długą granicę z ZSRR w polityce zagranicznej rząd Finlandii optował za strategią niezaangażowania. W zamian za to Moskwa nie ingerowała w politykę zewnętrzną państwa. Strategia ta została określona przez specjalistów mianem finlandyzacji.

Wraz z upadkiem ZSRR i zanikaniem zagrożenia interwencją zbrojną Finlandia zaczęła zbliżać się w stronę Zachodu. Mimo to przez lata rząd i społeczeństwo były przeciwne dołączeniu do NATO. Sytuacja uległa diametralnej zmianie po inwazji Rosji na Ukrainę. Od 4 kwietna 2023 kraj oficjalnie jest członkiem sojuszu.