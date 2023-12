Awantura na antenie Polsat News. - Pan jest zerem - krzyknął poseł PiS Bartosz Kownacki do posła Konrada Frysztaka i wyszedł ze studia "Debaty Dnia". Oburzenie polityka wzbudziło porównanie pracowników telewizji publicznej do przedstawicieli reżimów totalitarnych.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ujawnił w czwartek wyniki swojej kontroli poselskiej zarobków w Telewizji Polskiej. Według udostępnionego w mediach społecznościowych pisma, szefowie spółek TVP mieli zarabiać nawet miliony złotych w perspektywie ostatnich kilku miesięcy.

Do sprawy w "Debacie Dnia" odnieśli się goście Agnieszki Gozdyry - poseł KO Konrad Frysztak oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki. W studiu wywiązała się awantura.

Kłótnia w Polsat News. Poszło o zarobki prezesów TVP

Agnieszka Gozydra zapytała w "Debacie Dnia" polityka Koalicji Obywatelskiej, czy planowane są kolejne audyty spółek Telewizji Polskiej.

- Spółka jest w stanie likwidacji. Musi zmniejszyć koszty i wykazać rentowność. To coś, co powinno wydarzyć się dawno temu. Prawo i Sprawiedliwość wolało hejt i propagandę dotować ogromnymi pieniędzmi- stwierdził Konrad Frysztak.

Parlamentarzysta następnie odniósł się do słów Bartosza Kownackiego, który stwierdził wcześniej w programie, że aktorzy występujący w telewizji również dużo zarabiają.

Bartosz Kownacki i Konrad Frysztak w "Debacie Dnia"

- Cieszę się, że przyznaje pan, że w telewizji publicznej pracują aktorzy, odgrywający scenki i role propagandzistów, jak w nazistowskich albo stalinowskich czasach. Wtedy została wprowadzona propaganda - powiedział poseł KO.

Spięcie polityków KO i PiS. "Pan jest zerem"

Sytuacja wywołała oburzenie parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości.

- Pan zachowuje się jak najgorszy knajacki pseudoposeł, pan jest neoposłem. (...) Pan powinien wejść pod stół i odszczekać, jak to było w starodawnej Polsce - stwierdził Bartosz Kownacki.

Poseł Koalicji Obywatelskiej wyjaśniał, że odnosił się wyłącznie do stosowania propagandy telewizyjnej. W odpowiedzi Bartosz Kownacki stwierdził że Konrad Frysztak jest "zerem". Po czym nagle wstał i oznajmił, że wychodzi ze studia. - Ja z kimś takim przy stole siedzieć nie będę. Pani na to pozwoliła - zwrócił się do prowadzącej i opuścił studio.