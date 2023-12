Alarmujące doniesienia z Ukrainy. W wyniku wtorkowego ostrzału dworca klejowego w Chersoniu na południu Ukrainy zginął policjant, a cztery osoby zostały ranne - poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko, cytowany przez Interfax-Ukraina.

Biuro prokuratora generalnego Ukrainy poinformowało, że do ataku doszło około 18:10 lokalnego czasu.

Ukraina. Dworzec kolejowy ostrzelany

Informacje o ataku potwierdził Wołodymyr Zełeński. - Rosja zaatakowała pociąg ewakuacyjny i stację kolejową w Chersoniu. Wszystkie służby są już na miejscu. Było tam wielu cywilów - powiedział w wieczornym oświadczeniu prezydent Ukrainy.

Według wstępnych ustaleń ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, na dworcu mogło przebywać nawet 140 osób. Cywile początkowo zostali przeniesieni do schronu, a następnie przekierowani do autobusów kierowanych do okolicznego Mikołajowa. - Dzięki zdecydowanym działaniom służb udało się wszystkich przewieźć w bezpieczne miejsca - przekazał Kłymenko.

Rosyjska armia uszkodziła także inne obiekty infrastruktury i budynki mieszkalne.

Po ustabilizowaniu sytuacji, kolejarze zadeklarowali gotowość do wznowienia połączeń i dalszej jazdy.