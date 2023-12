W miejscowości Grzędy pod Piasecznem doszło do pożaru autobusu relacji Warszawa - Białobrzegi. - Droga w kierunku Radomia zablokowana - poinformował st. kpt. Kamil Styczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. W środku było 15 pasażerów.

O włos od tragedii na krajowej "siódemce". W miejscowości Grzędy doszło do pożaru autobusu, podróżującego z Warszawy do Białobrzegów. W środku pojazdu znajdowało się 15 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie podniósł obrażeń.

Niebezpieczna sytuacja na S7. Pożar autobusu

W środę po godzinie 16:00 służby otrzymały informacje o pożarze autobusu na drodze krajowej nr 7 w kierunku Radomia. Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej, podejmujące akcję gaśniczą.

Utrudnienia drogowe trwały do końca działań służb. - Droga w kierunku Radomia została zablokowana - poinformował st. kpt. Kamil Styczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. W tym czasie został wprowadzony ruch jednym pasem, co znacznie opóźniło czas przejazdu kierowcom. Problemy na drogach potrwały przez ok. pół godziny.

15 osób w płonącym autobusie. Działania służb

- Nie ma osób poszkodowanych, wszyscy opuścili autobus jeszcze przed naszym przybyciem - poinformowała policja.

Według wstępnych ustaleń służb, pożar rozpoczął się od komory silnika autobusu.