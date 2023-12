Badacze zidentyfikowali pięć nowych gatunków jeży. Co ciekawe, wyglądają one zupełnie inaczej niż te, które można spotkać w Polsce podczas ciepłego letniego wieczoru. Zwierzęta nie mają bowiem kolców, tylko miękkie futra. Żyją w Azji Południowo-Wschodniej, od Mjanmy po Indonezję. Dotychczas nauka znała jedynie dwa gatunki zaliczające się do tej kategorii, obecnie jest ich już siedem.