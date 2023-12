Szykuje się "nowa zimna wojna". Impas w wojnie w Ukrainie

Europejscy przywódcy przygotowują się do "nowej zimnej wojny" z Rosją - uważa fiński minister obrony Antti Hakkänen. Jego zdaniem Moskwa ma potencjał i zdolność, by kontynuować działania wojenne w Ukrainie przez kolejne lata. - Wiele krajów zachodnich uważało to za problem krótkoterminowy. Teraz wiedzą, że to koniec ostatnich 30 lat od upadku Związku Radzieckiego - powiedział Hakkänen.