18-letni haker Arion Kurtaj został skazany przez brytyjski sąd na bezterminowe zamknięcie w specjalistycznym szpitalu po tym, jak ukradł i wrzucił do sieci m.in. materiały z będącej w przygotowaniu gry GTA VI. Sąd uznał, że nastolatek stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, w związku z czym będzie przebywał w ośrodku tak długo, aż lekarze uznają, że nie jest to już konieczne.

Choć Arion Kurtaj ma dopiero 18 lat, ma na swoim koncie ataki hakerskie na jedne z największych firm technologicznych na świecie, jak Uber, Nvidia czy Rockstar Games. Nastolatek był członkiem międzynarodowego gangu Lapsus$, którego działania kosztowały korporacje prawie 10 mln dolarów.

Sąd w Wielkiej Brytanii uznał go za zagrożenie dla społeczeństwa i nakazał umieścić w specjalistycznym szpitalu na czas nieokreślony.

Nastolatek zasłynął udostępnieniem materiałów z GTA VI

W 2022 roku Kurtaj dokonał swojego najbardziej spektakularnego ataku. Nastolatek złamał zabezpieczenia studia Rockstar i ukradł 90 klipów z gry GTA VI, na której publikację czekały miliony fanów. Jego wyczyn był o tyle imponujący, że Kurtaj przebywał w tym czasie pod ochroną policji, w specjalnym hotelu, gdzie trafił po swoich poprzednich włamaniach.

ZOBACZ: Zwiastun GTA 6 już oficjalnie! Poznaliśmy datę premiery

Ponieważ skonfiskowano mu laptopa, przy włamaniu posługiwał się telefonem i hotelowym telewizorem. Po tym zdarzeniu został ponownie aresztowany i zatrzymany do czasu procesu.

Nastoletni haker usłyszał wyrok. Resztę życia może spędzić w szpitalu

Badania przeprowadzone w trakcie procesu wykazały, że mimo poniesionych konsekwencji nastolatek pozostawał wysoce zmotywowany i "nadal wyrażał zamiar powrotu do cyberprzestępczości tak szybko, jak to możliwe" - podaje portal "BBC News".

Kurtaj jest osobą ze spektrum autyzmu, wobec czego lekarze uznali go za niezdolnego do stawienia się przed sądem. W związku z tym ława przysięgłych została poproszona jedynie o ustalenie, czy popełnił on zarzucane mu czyny, a nie czy zrobił to z zamiarem popełnienia przestępstwa.

ZOBACZ: Policja oszukała tysiące Polaków. Cel był jednak słuszny

Ostatecznie sąd uznał, że wyjątkowe umiejętności i poziom motywacji nastolatka do dalszego popełniania przestępstw czynią z niego zagrożenie dla społeczeństwa i skazał młodego hakera na bezterminowy pobyt w specjalistycznym szpitalu. Kurtaj będzie w nim przebywał dopóki lekarze nie stwierdzą, że nie stanowi zagrożenia.