Polskie Linie Lotnicze LOT zachęcały na Facebooku, aby zimą wybrać się w podróż do czeskiej Pragi. Opublikowany w środę wpis nie zniknął po tym, jak dzień później w mieście doszło do tragicznej strzelaniny na uniwersytecie. - Takie reklamy są zamawiane oczywiście dużo wcześniej - usłyszeliśmy w biurze prasowym przewoźnika. Ostatecznie wpis został usunięty.

Reklama zachęcająca do podróży do Pragi pojawiła się w mediach społecznościowych PLL LOT w środę wieczorem. Dzień później na Uniwersytecie Karola, który znajduje się w stolicy Czech, doszło do tragedii. W wyniku masowej strzelaniny zginęło 15 osób, a kilkadziesiąt innych jest rannych.

W kontekście dramatycznych wydarzeń wpis linii lotniczych z napisem "Św. Mikołaj zostawił po sobie ślady w Pradze" nabrał zupełnie nowego wydźwięku - szczególnie, że zamieszczono w nim zdjęcie okolicy, gdzie doszło do tragedii. Mimo to nie został odpublikowany.

"Święty Mikołaj zatrzymał się w magicznej Pradze, zostawiając za sobą ślad nie tylko świątecznego czaru, ale i pewnej zagadki. Spójrz uważnie na to zdjęcie - czy zauważysz, co pozostawił w tej malowniczej scenerii? Wskazówka: to coś, co zawsze towarzyszy mu podczas świątecznej podróży" - napisały PLL LOT.

Facebook/PLL LOT

LOT zachęcał, by lecieć do Pragi. Reklama nie zniknęła mimo strzelaniny

Polsatnews.pl zapytał biuro prasowe lotniczego przewoźnika, czy w kontekście dramatu, jaki rozegrał się w Pradze, reklama nie powinna zniknąć w sieci. - Skontaktuję się z naszym zespołem social media i poproszę o interwencję. Nie wykluczamy jej usunięcia - przekazała Aleksandra Mościbrodzka z PLL LOT.

Jak podkreśliła, "takie reklamy są zamawiane oczywiście dużo wcześniej". Chwilę później wpis zachęcający do podróży do Pragi zniknął z Facebooka.

Strzelanina w Pradze. Żałoba narodowa i minuta ciszy w Czechach

Do strzelaniny doszło na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Karola przy placu Jana Palacha. Czeska policja około 16:00 w czwartek podała, że napastnik został "wyeliminowany". Jego ciało znaleziono na gzymsie budynku.

W związku ze zdarzeniem zamknięto ulice w pobliżu uczelni. Uniwersytet Karola znajduje się na praskim Starym Mieście, około 500 metrów od zabytkowego Mostu Karola - miejsca przyciągającego wielu turystów.

W piątek w Czechach obowiązuje żałoba narodowa. W miejscu tragedii ustawione są znicze, a w południe ofiary strzelaniny uczczono w kraju minutą ciszy.