Poza odsiadką w więzieniu o zaostrzonym rygorze Michaił Abyzow ma również zapłacić karę w wysokości 860 tys. euro. Pełnomocnik byłego ministra Artur Bolszakow powiedział, że jego klient nie zdecydował jeszcze, czy odwoła się od wyroku. Prokurator chciał dla byłego polityka 19 i pół roku więzienia.

Michaił Abyzow został aresztowany przez FSB na lotnisku Wnukowo w Moskwie cztery lata temu. Według prokuratury w latach 2011-2014 tworzył on grupę przestępczą, która zdefraudowała około 60 mln dolarów. Członkami gangu miało być kilku przedsiębiorców oraz menedżerów koncernów energetycznych.

Zdaniem śledczych szajka wyprowadziła skradzione pieniądze za granicę. Poza defraudacją Michaiłowi Abyzowowi zarzucono również prowadzenie nielegalnej działalność gospodarczą i oszustwa. Były polityk zaprzeczał zarzutom, a akt oskarżenia nazwał "arbitralnym esejem na temat kodeksu karnego".

Rosja. Były minister miał wyłudzić 60 mln dolarów

Michaił Abyzow wszedł do rządu Dmitrija Miedwiediewa w 2012 roku i pozostawał w nim przez sześć kolejnych lat. Otrzymał tekę ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, który miał wprowadzić więcej przejrzystości do działalności gabinetu. W rosyjskiej polityce był uznawany za "liberała" i bliskiego współpracownika Miedwiediewa.

Po odejściu z rządu Abyzow wrócił do biznesu i żył głównie we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Z kolei przed dołączeniem do gabinetu Miedwiediewa zajmował kilka stanowisk kierowniczych w głównych rosyjskich firmach energetycznych, w tym w holdingu RAO UES.

W 2014 roku był wymieniany wśród najbogatszych ministrów z dochodami na poziomie ok. 6 mln dolarów. Przed aresztowaniem jego majątek wyceniano na 600 mln dolarów.

Źródło: Moscow Times, Radio Free Europe