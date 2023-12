Jeśli komuś marzy się stabilna, przewidywalna pogoda, to w piątek zdecydowanie nie znajdzie jej w naszym kraju. Warunki meteo będą bardzo trudne i niezwykle dynamiczne. Co warto odnotować, nad niektórymi regionami Polski spodziewamy się opadów śniegu.

Jaka pogoda w piątek, 22.12.23 rano?

Nie będzie to łatwy dzień w pogodzie. Już nad ranem, nad Opolszczyznę i Górny Śląsk nasunie się front z opadami śniegu. Spodziewamy się, że najmocniej da się we znaki na północ od linii Opole – Katowice, jednak w tej chwili niewiele wskazuje na to, by biały puch utrzymał się dłużej niż przez kilka godzin.



W całym kraju temperatury będą zbliżone do 0-2 stopni na plusie. Tradycyjnie już, nieco chłodniej będzie w górach - tym razem zarówno w Karpatach, jak i w Sudetach. Mróz najmocniej chwyci w Tatrach. Spodziewamy się, że słupki rtęci mogą zatrzymać się tam przy -10 stopniach Celsjusza.



Nad sporą częścią Polski możliwe wypogodzenia. Przewidujemy, że słońce przypomni o sobie:

na Pomorzu,

w województwie lubuskim,

na Dolnym Śląsku,

w Wielkopolsce,

na Opolszczyźnie,

na Górnym Śląsku,

w Małopolsce.

Lokalnie chmury będą nawet rozrywane na Mazowszu - i to pomimo tego, że w tym samym czasie nad tym regionem będą przechodzić niewielkie opady deszczu. Krótko po wschodzie słońca możliwe bardzo intensywne opady śniegu na Pomorzu Gdańskim, możliwe, że także w województwie kujawsko-pomorskim.



Uwaga! Warunki meteo będą bardzo trudne. IMGW ostrzega przed:

silnym wiatrem,

intensywnymi opadami śniegu,

intensywnymi opadami deszczu.

Zachęcamy, by na bieżąco śledzić informacje na stronach IMGW oraz by zachować szczególną ostrożność.

fot za: IMGW





Jaka pogoda w piątek 22.12.23 popołudniem?

Czeka nas dość chłodny dzień. W piątek, w tzw. południe słoneczne nie spodziewamy się, by słupki rtęci przekroczyły 3-4 stopnie Celsjusza na plusie. Na nizinach istnieje pewne ryzyko przymarzania topiącego się śniegu, co może znacząco utrudnić życie kierowcom.

fot za: WXCHARTS

Najchłodniej w pasie północnym - tam przez niemal cały dzień temperatura zbliżona do zera stopni. Ujemne wskazania odnotujemy w Beskidzie Śląskim, Małym, Żywieckim oraz w Tatrach i w Karkonoszach. Praktycznie w całej Polsce będzie bardzo mocno wiało, jednak najtrudniejsza sytuacja będzie w północnej i centralnej części kraju.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)





Jaka pogoda w piątek, 22.12.23 wieczorem?

Temperatura nad Polską szybko zacznie spadać. Spodziewamy się lekkich przymrozków (zapewne zbliżonych do -1 stopnia Celsjusza) nad niemal całym krajem. Tylko w województwach zachodnich wskazania na termometrach zbliżą się do 1-2 stopni na plusie.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Słabe opady śniegu możliwe praktycznie we wszystkich województwach znajdujących się na prawym brzegu Wisły. Najwięcej białego puchu może spaść na Podlasiu i we wschodniej części Mazowsza. Nad całą Polską zachodnią rozgości się piękne, bezchmurne niebo. W centrum chmury, a na wschodzie wspomniany przed chwilą śnieg.



Sytuacja meteorologiczna na pierwszy rzut oka będzie stabilna. To jednak tylko pozory, gdyż nad ranem, nad Opolszczyznę i Górny Śląsk nasunie się wielki front z opadami śniegu, które będzie wręcz można określić mianem śnieżyc! O tym, co czeka nas w sobotę, opowiemy w jutrzejszym newsie pogodowym!

