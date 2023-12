Czesi opłakują ofiary czwartkowej strzelaniny na uniwersytecie w Pradze. Rząd wprowadził żałobę narodową, na znak której w całym kraju rozlegnie się dźwięk dzwonów. Przed uczelnią stawiane są znicze, a głos zabrał prezydent Petr Pavel. Zaapelował do polityków, by nie wykorzystywali tragedii do szerzenia dezinformacji i walki między partiami.